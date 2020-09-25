Курс евро превысил отметку 2016 года 

Все новости на карте

Курс доллара преодолел отметку в 78 рублей впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи

Курс евро поднялся выше 91 рубля — этот показатель европейская валюта преодолевала более четырех с половиной лет назад — 11 февраля 2016 года, передает ТАСС

К 17.05 мск доллар торговался на уровне 78,27 рубля, прибавив 1,46% к уровню закрытия предыдущей сессии. Евро вырос до 91,02 рубля (+1, 08%).

Рубль дешевеет на Московской бирже третий день подряд, закрывая неделю рекордным с конца июля падением.