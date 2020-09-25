Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.10
$
77.60
90.70
90.27
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
42.33
–0.14 Золото
1862.95
+0.04 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.09
1.1620
–0.0194
10.09
1.1814
22.09
14.09
31.08

Курс евро превысил отметку 2016 года 

Вероника Полынина 3 часа назад
Курс евро превысил отметку 2016 года
Фото: Reuters
Курс доллара преодолел отметку в 78 рублей впервые со 2 апреля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Курс евро поднялся выше 91 рубля — этот показатель европейская валюта преодолевала более четырех с половиной лет назад — 11 февраля 2016 года, передает ТАСС.
К 17.05 мск доллар торговался на уровне 78,27 рубля, прибавив 1,46% к уровню закрытия предыдущей сессии. Евро вырос до 91,02 рубля (+1, 08%).
Без доллара по 65 экономика РФ «сожмется»
Рубль дешевеет на Московской бирже третий день подряд, закрывая неделю рекордным с конца июля падением.
Причиной резкого обвала аналитики называют внесение в конгресс США законопроекта о санкциях в связи с отравлением Алексея Навального. Как писал «Рамблер», если проект будет принят, то президенту США Дональду Трампу в течение полугода придется изучить финансовое положение Владимира Путина и его окружения на предмет коррупции, а после доложить о нем сенаторам. Кроме того, американскому ли
Видео дня. C каких видов доходов будут взимать НДФЛ в размере 15%
Комментарии 168
Рынки , Алексей Навальный , Дональд Трамп , Владимир Путин , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
Россия создала в Европе «газовый парадокс»
Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет
Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение