Рубль в октябре: что будет с курсом валюты

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В следующем месяце курс рубля ожидают резкие колебания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

В течение сентября было видно, как даже само обсуждение возможного запуска нового раунда ограничений объединённым западом оказывало негативный эффект на положении рубля.

Кроме этого, есть и другие факторы ослабления национальной валюты. Как отметил эксперт, на прошлой неделе произошло усиление распродаж облигаций федерального займа. Что привело к снижению индекса ОФЗ. Бабин увидел в этом тенденцию на ослабление рубля.

Одной из явных пример этого процесса стало повторение рекорда февраля 2016 года в исполнении евро. Валюты ЕС достигла отметки в 91 рубль.

Также по словам эксперта сентябрь и октябрь традиционно являются месяцами, когда отечественная валюта не испытывала на рынке серьезных колебаний.