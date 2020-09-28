Рубль в октябре: что будет с курсом валюты

В следующем месяце курс рубля ожидают резкие колебания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
По мнению аналитика «БКС Брокер» Дмитрия Бабина, одним из ключевых факторов, который будет влиять на позиции отечественной валюты станут угрозы введения новых санкций со стороны США и Евросоюза.
В течение сентября было видно, как даже само обсуждение возможного запуска нового раунда ограничений объединённым западом оказывало негативный эффект на положении рубля.
Кроме этого, есть и другие факторы ослабления национальной валюты. Как отметил эксперт, на прошлой неделе произошло усиление распродаж облигаций федерального займа. Что привело к снижению индекса ОФЗ. Бабин увидел в этом тенденцию на ослабление рубля.
Одной из явных пример этого процесса стало повторение рекорда февраля 2016 года в исполнении евро. Валюты ЕС достигла отметки в 91 рубль.
Также по словам эксперта сентябрь и октябрь традиционно являются месяцами, когда отечественная валюта не испытывала на рынке серьезных колебаний.