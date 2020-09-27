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В России спрогнозировали спрос на нефть 

Майк Габриелян 1 час назад
В России спрогнозировали спрос на нефть
Фото: Reuters
Министр энергетики России Александр Новак дал прогноз по спросу на нефть. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Новака, спрос на нефть по итогам 2020 года будет на 10% ниже прошлогоднего уровня. Инвестиции в нефтедобычу сократились на 25%. Почти на треть упал спрос на продукцию нефтепереработки.

«Спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30% в основном за счет сокращения автомобильных и авиаперевозок», — сказал Новак, выступая на встрече министров энергетики «Большой двадцатки».

Он отметил, что Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка (в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+), как ответственный участник энергетического рынка.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и как следствие — в глобальной мировой экономике», — заверил Новак.

Ранее «Рамблер» сообщал, что МЭР прогнозирует восстановление добычи нефти в РФ до рекордного уровня только в 2023 году.
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Рынки , Александр Новак
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