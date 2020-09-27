В России спрогнозировали спрос на нефть 

Министр энергетики России Александр Новак дал прогноз по спросу на нефть. Об этом сообщает ТАСС

По словам Новака, спрос на нефть по итогам 2020 года будет на 10% ниже прошлогоднего уровня. Инвестиции в нефтедобычу сократились на 25%. Почти на треть упал спрос на продукцию нефтепереработки.

«Спрос на продукцию нефтепереработки упал примерно на 28-30% в основном за счет сокращения автомобильных и авиаперевозок», — сказал Новак, выступая на встрече министров энергетики «Большой двадцатки».

Он отметил, что Россия взяла на себя беспрецедентные обязательства по балансировке рынка (в рамках сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+), как ответственный участник энергетического рынка.

«Мы делаем все возможное, чтобы не допустить коллапса на энергетическом рынке и как следствие — в глобальной мировой экономике», — заверил Новак.