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Фондовые индексы РФ растут в начале торгов 

Банки.ру и ещё 6 45 минут назад
Фондовые индексы РФ растут в начале торгов
Фото: РИА Новости
Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,92% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 923,57 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96% — до отметки 1 175,87.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что «внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны». По ее словам, утром российские фондовые индексы, вероятно, «выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению внешнего фона, но развитие уверенного роста на данный момент под вопросом».
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