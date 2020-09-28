Фондовые индексы РФ растут в начале торгов 

Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,92% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 923,57 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96% — до отметки 1 175,87.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что «внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после незначительных изменений в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны». По ее словам, утром российские фондовые индексы, вероятно, «выйдут в умеренный плюс благодаря улучшению внешнего фона, но развитие уверенного роста на данный момент под вопросом».