Фондовые индексы РФ растут в начале торгов 

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Фондовые торги в России стартовали в понедельник в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:07 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,92% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 923,57 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,96% — до отметки 1 175,87.