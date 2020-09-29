Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.76
$
79.29
92.00
92.00
Прогноз
05.10 – 12.10
$
76.70
89.20
Индексы и котировки Brent
42.61
–0.05 Золото
1882.82
–0.03 РТС
1164.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1672
–0.0192
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

Что будет с ценами на нефть в оставшиеся два месяца осени 

Российская Газета и ещё 23 2 минуты назад
Что будет с ценами на нефть этой осенью
Фото: РИА Новости
Эталонная североморская марка Brent подорожала в понедельник до 42,9 долларов за баррель, а североамериканский сорт WTI до 40,6 долларов.
К росту цены подталкивает высокий уровень выполнения сделки ОПЕК+ (в августе 102%), надежды на компенсацию объемов сокращения добычи странами, ранее не выполнившими свои обязательства по сделке, и ожидаемое сокращение производства "черного золота" в Норвегии на 20% из-за нерешенных противоречий между нефтедобывающими компаниями и профсоюзами. Также положительную роль сыграла статистика из США, по которой на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 1,64 миллиона баррелей.

"Динамика цен на нефть этой осенью будет зависеть от вводимых карантинных мер, а также реакции населения на эти меры", — говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, если в результате спрос на нефтепродукты будет сокращаться сильно, то это окажет давление на цены, а если карантин не будет жестким, то возможен и рост котировок в связи с сезонным увеличением потребления. Пока вероятнее второй вариант, считает Лукичева.

Из негативных влияний на нефтяные котировки основным остается риск второй волны пандемии в мире, который становится все более реальным. Некоторые страны (Чехия, Израиль, Великобритания, Испания, Южная Корея и другие) уже вынуждены были ужесточить карантинные ограничения, и это не может не отразиться на общемировом спросе на нефть и нефтепродукты. Кроме того за прошедшую неделю почти втрое увеличила добычу нефти Ливия — до 250 тысяч баррелей в сутки, что также мешает балансировки рынка.
"Шансов на существенный рост цены нефти в настоящий момент немного", — говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Более того, с его точки зрения, из-за того что спрос на нефть может в ближайшие месяцы оказаться существенно ниже прогноза, от ОПЕК+ может потребоваться согласование дополнительных сокращений добычи.
Впрочем, по мнению экспертов, сильное падение нефтяным ценам также не грозит. Дополнительную поддержку им оказывают проблемы с производством в США. "По итогам ежемесячного опроса руководящих работников нефтегазовой индустрии от ФРБ Далласа, подавляющее большинство респондентов заявило, что нуждается в цене на WTI выше 50 долларов за баррель, чтобы значительно увеличить количество работающих вышек", — рассказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.
Он считает, что учитывая отсутствие сильного продвижения цен вверх, в предстоящие месяцы возможно дальнейшее сокращение добычи в стране, которое поддержит рынок. Марка Brent будет зажата в диапазоне от 39,50 долларов снизу до 43,60 долларов сверху, сказал Хансен.
Видео дня. Пенсии и пособия можно будет получить только на карту «Мир»
Российская Газета: последние новости
Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля Курс доллара поднялся выше 78 рублей, евро вырос до 91 рубля Курс доллара открыл дорогу к 80 рублям Курс доллара открыл дорогу к 80 рублям Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются
Комментарии
Рынки , Оксана Лукичева , Владимир Брагин , Saxo Bank , Открытие Брокер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа опасная для сбережений валюта
Названа опасная для сбережений валюта
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Названы спасающие рубль от краха факторы
Названы спасающие рубль от краха факторы