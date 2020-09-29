Российские индексы движутся разнонаправленно

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Российские фондовые индексы вышли в плюс на самом старте торгов, перейдя впоследствии к разнонаправленному движению, показывают данные Московской биржи

Так, индекс Мосбиржи составил на открытии торгов 2 935,77 пункта против 2 927,17 по итогам закрытия предыдущей сессии, индекс РТС — 1 169,84 против 1 166,86.

На 10:15 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,61%, индекс РТС — потерял 0,27%, значения индикаторов составили 2 944,9 и 1 163,67 пункта соответственно.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны», — описывала обстановку перед началом торгов аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы могут попытаться продолжить наметившееся накануне повышение, но динамика долларового индекса (индекса РТС. — Прим. Банки.ру) традиционно будет зависеть от рубля», — прогнозировала она.