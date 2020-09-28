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Курс доллара: курс доллара поднялся до 79 рублей 

Прайм и ещё 1 32 минуты назад
Курс рубля в последние минуты усилил снижение, доллар подскочил до 79 рублей, впервые со 2 апреля, а евро уже обновил максимум с января 2016 года, на фоне падения котировок нефти более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск понедельника растёт на 72 копейки, до 78,93 рубля (уже поднимался до 79 рублей), курс евро — на 83 копейки, до 91,76 рубля.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,04%, опускаясь за отметку 42 доллара за баррель.
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Рынки , Московская биржа , Доллар
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