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Биткоин дешевеет более чем на 1% 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Биткоин дешевеет более чем на 1%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром снижается более чем на 1%, но продолжает находиться в зоне консолидации, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.05 мск биткоин дешевеет на 1,3%, до 10 746 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижается в цене на 1,27%, до 10 731 доллара.
На долю биткоина приходится примерно 57,5% глобального рынка криптовалют.

"Вчера биткоин закрыл торги на 10 700 долларах, со снижением на 0,7% к предыдущему дню. Мы остаемся в зоне консолидации 10 500-10 800 долларов", — прокомментировал ситуацию для РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"Но вероятность роста сейчас выше благодаря позитивному внешнему фону — росту американских и европейских (фондовых — ред.) индексов", — добавил он.
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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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