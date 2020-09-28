Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Страны G20, как и государства ОПЕК+, отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в связи с чем нужно держать руку на пульсе, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак , комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября.

"Мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был спрос восстановлен. Но при этом мы видим, конечно, что впереди очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии, тех мер, которые принимают правительства разных стран сегодня", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Поэтому необходимо, как мы и обсуждали это с министрами сегодня и на G20, и в рамках ОПЕК+, держать руку на пульсе, смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся. И по мере восстановления спроса восстанавливалась добыча, восстанавливалась в целом ситуация на нефтяном рынке", — добавил он.

Министр при этом отметил, что все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для сбалансирования рынков и скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов. Кроме того, он сообщил, что главы минэнерго "большой двадцатки" отдельное внимание в ходе двухдневной встречи уделяют и экологической повестке.