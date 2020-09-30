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Будет ли курс рубля снижаться дальше 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Будет ли курс рубля снижаться дальше
Фото: ТАСС
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
— Начало недели выдалось непростым для рубля. Курс USD/RUB вплотную доходил до 80, остановившись в шаге от этой отметки. EUR/RUB превышал 93, что ранее было лишь в краткие моменты крахов валютного рынка в 2014 и 2016 годах.
Стоит отметить, что основная часть ослабления рубля пришлась на открытие торгов, когда рынок скользил за счет исполнения накопленных за ночь заявок. Во второй половине дня ситуация стабилизировалась, и на рынок вернулись покупатели.
Потом USD/RUB опускался до 78,7, а EUR/RUB снижался к 92,15, что является краткосрочным позитивным сигналом для рубля.
Как нельзя кстати пришлось объявление Банка России о начале продажи валюты на рынке от сделки по продаже Сбербанка. Ежедневные объемы в 2,9 млрд рублей с октября и до конца года примерно соответствуют объему валютных интервенций (2,5 млрд рублей ежедневно).
Хотя эти действия и не выглядят как интервенции или даже как попытка переломить тренд рубля, все же они оказали должный эффект на рубль, стабилизировав его колебания спустя пару часов после публикации новости. Вполне вероятно, что Банк России дал таким образом понять, что недавняя волатильность рубля или его курс попали в зону внимания, что резко охладило пыл спекулянтов.
Делать ставку против рубля с текущих уровней может быть довольно опасно. Существует широкий спектр рисков — от санкционных до косвенного влияния на рубль вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Но это только риски, пока не более.
За пределами России настроения на рынках сохраняются умеренно-оптимистичные, что должно возвращать интерес к рублю. После просадки с начала месяца, часть активов, от Nasdaq до рубля, вновь выглядят привлекательными для покупок на спадах. Дополнительный плюс — ослабление доллара к основным валютам.
Зачастую спустя несколько дней движение по доллару разрастается от центра к периферии, вовлекая в себя все больше рыночных активов. На этом и основаны ожидания, что мы, возможно, уже видели пиковые значения EUR/RUB и USD/RUB на ближайшие месяцы.
Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
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Комментарии 23
Рынки , Экономика , Александр Купцикевич , Сбербанк России , Центральный банк России , "Российская газета" , Евро , Доллар
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