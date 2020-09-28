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Доллар побил полугодовой рекорд 

Артём Кульша 33 минуты назад
Курс доллара поднялся по отношению к рублю до максимальной за шесть месяцев отметки. Об этом сообщает ТАСС.
2 апреля, как сообщал «Рамблер», курс американской валюты в последний раз превышал 79 рублей на Московской бирже. В момент открытия сегодняшних торгов доллар вновь стоил больше 79 рублей.
Тем временем индекс Мосбиржи открылся ростом на 0,44% до 2909,62 пункта, а индекс РТС — на 0,62% до 1171,87 пункта. По данным на 10:04 по московскому времени, индекс Мосбиржи прибавлял уже 1% (2925,74 пункта), а индекс РТС — 1,2% (1178,65 пункта).
В то же время стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки «Брент» (Brent) на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,83% до 42,06 доллара за баррель, а нефть сорта WTI подешевела на 0,86% до 40,16 доллара за баррель.
На прошлой неделе экономист Нарек Авакян заявил, что курс доллара может превысить 100 рублей, если в отношении России будут введены жесткие санкции из-за инцидента с политиком Алексеем Навальным, либо до 80 рублей, если санкции не будут введены или окажутся мягкими.
Комментарии 2
Рынки , Видео , Алексей Навальный , Нарек Авакян , Московская биржа
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