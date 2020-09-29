Карабах и выборы в США: Геополитика обрушила рубль

Российский рубль в понедельник вновь оказался во власти геополитики. На фоне разрядки на мировых финансовых рынках, попыток нефтяных котировок продолжить волну восстановления, рубль оказался в числе аутсайдеров среди валют стран с развивающейся экономикой.

В итоге американская валюта поднялась выше 79 рублей впервые с апреля этого года, евро — дороже 92,3 рубля впервые с января 2016 года.

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган , руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", не исключил дальнейшего ослабления рубля:

— Участники рынка следят за новостными заголовками, испытывая тревогу из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Во вторник этот фактор может продолжить довлеть над рублем, отодвинув все остальные на задний план. Если бы не обострение ситуации на Кавказе, считает эксперт, у рубля были бы хорошие шансы в начале этой неделе прервать полосу неудач благодаря улучшению склонности к риску на мировых рынках.

Во вторник не ожидается значимых новостей. Хотя из четырех вечерних выступлений представителей ФРС инвесторы могут услышать нечто полезное для себя в речи вице-президента Ричарда Клариды , посвященного состоянию долгового рынка. Федрезерв взял нейтралитет до декабря из-за предстоящих в ноябре выборов в США.

И продолжает настаивать на необходимости принятия Конгрессом нового пакета фискальных мер, которое откладывается из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пересмотр ожиданий в отношении этой программы стимулов вместе с признаками ухудшения эпидемиологической ситуации оставляет рынки в подвешенном состоянии. Особенно принимая во внимание неопределенность до и после выборов президента США 3 ноября.

В то же время первый раунд телевизионных дебатов с участием кандидатов Дональда Трампа Джо Байдена , который начнется в среду в 3-00 по мск, может изменить диспозицию на рынках в случае выигрыша первым.

Также в среду инвесторы смогут лучше понять перспективы предстоящего отчета по занятости в США, который выйдет в эту пятницу, с публикацией данных по числу рабочих мест от компании ADP. Дальнейший прогресс в борьбе с безработицей на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 может поддержать рынки, которые в сентябре утратили былой оптимизм.

При других обстоятельствах это могло бы сыграть на пользу рублю. Особенно учитывая ситуацию на рынке энергоносителей, где из-за возможной забастовки в Норвегии (с рынка могут уйти 900 тысяч баррелей в сутки) на время потеряла бы значение угроза активного роста поставок из Ливии.

Но фокус сейчас смещен на ситуацию на Кавказе и на политические заявления, поэтому дальнейшая динамика не поддается прогнозам.

Технически рубль пока выглядит слабым и не демонстрирует признаков готовности к развороту. В ближайшее время доллар может подорожать до 80 рублей. А евро — до 93,80 рубля, это пик с января 2016 года.