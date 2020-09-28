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Карабах приблизил турецкую валюту к краху 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Карабах обрушил турецкую валюту
Фото: Reuters
Турецкая лира опустилась до исторического минимума на фоне конфликта между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. По состоянию на 13:20 по московскому времени доллар торгуется на уровне 7,79 лиры.
Обострение полностью обнулило усилия турецкого центробанка, который на прошлой неделе впервые за два года поднял учетную ставку, причем сразу с 8,25 до 10,25 процента. Таким образом регулятор пытался спасти лиру, приблизившуюся к краху
В начале августа лира обновила майский исторический минимум, и с тех пор она преимущественно ослаблялась. С середины сентября темпы падения ускорились.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивал на снижении учетной ставки, полагая, что такая политика перезапустит экономику. Для поддержания курса лиры он требовал продавать валютные резервы.
Однако в результате с начала года валютные активы Турции упали с 74 до 45 миллиардов долларов. По оценкам Moody’s, 44 миллиарда — резервы коммерческих банков, это значит, что денег у страны почти не осталось.
При этом внешний долг Турции достиг 100 миллиардов долларов, а долг турецкого центробанка по своповым операциям — 50 миллиардов. Другими словами, если не пролонгировать сделки по ним, регулятор не сможет расплатиться по долгам даже с использованием всех валютных резервов у него на счетах. В середине сентября Moody’s понизило суверенный рейтинг страны до В2, на уровне Руанды и Уганды. Эрдоган охарактеризовал рейтинг как экономическую войну.
В конфликте Армении с Азербайджаном турецкие власти находятся на стороне Баку, и эксперты не исключают, что Анкара может тем или иным образом вмешаться в конфликт.
Осложняет ситуацию для Турции позиция руководства Саудовской Аравии, которое, по данным СМИ, наложило эмбарго на все товары из Турции, угрожает штрафами за торговлю с турецкими компаниями и отговаривает население от поездок туда.
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Комментарии
Рынки , Реджеп Эрдоган
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