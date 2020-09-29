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Курс евро: курс евро превысил 93 рубля 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Курс евро взлетел
Фото: РИА Новости
Курс евро на Московской бирже превысил 93 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:11 евро вырос на 83 копейки — до 93,10 рубля.
Курс доллара вырос на 69 копеек до 79,77 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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