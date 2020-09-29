Курс евро взлетел

Ещё
Далее:
Читайте также:
Отключить рекламу
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Отключить рекламу
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
29.09
$
78.6713
+1.8518
€
91.4790
+1.8153
ММВБ
29.09 12:00
$
79.8650
+0.6075
€
93.2800
+0.7700
Forex
29.09 12:00
$
79.6771
–0.1288
€
93.1790
–0.0580
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.65
$
79.39
€
93.00
€
93.35
Прогноз
05.10 – 12.10
$
80.00
€
92.64
Индексы и котировки
Brent
42.61
+0.14
Золото
1883.76
+0.10
РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1694
–0.0170
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09
Курс евро: курс евро превысил 93 рубля
RT на русском
и
ещё 4
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
3
Все новости на карте
Курс евро на
Московской бирже
превысил 93 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:11 евро вырос на 83 копейки — до 93,10 рубля.
Курс доллара вырос на 69 копеек до 79,77 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
RT на русском: последние новости
Курс евро превысил 92 рубля
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин о борьбе с пандемией и её влиянии на экономику
Экономист прокомментировал ситуацию с курсом евро
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Россияне нашли замену ипотеке
Новости партнеров
Главное сейчас
Турецкая лира обновила рекордный минимум
Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств
Госдолг Франции вырос до рекордного уровня
Минфин может ужесточить регулирование криптовалют
Россияне нашли замену ипотеке
Видео
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика
Другое
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика
Компании
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
Компании
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение