"Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело — в какие сроки это произойдет", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать ослабление курса российской валюты на бирже.