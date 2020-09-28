Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверен, что несмотря на нынешнюю волатильность курса рубля, произойдет восстановление позиций российской валюты.
"Волатильность курса, безусловно, имеет место быть, сложно этого не заметить. Но совсем недавнее и давнее прошлое нам показывают, что эта волатильность двусторонняя, и за периодами, когда рубль теряет свою силу, наступают периоды, когда он эту силу восстанавливает. Другое дело — в какие сроки это произойдет", — сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать ослабление курса российской валюты на бирже.
Песков добавил, что "это рыночная волатильность, и нет сомнений, что затем произойдет восстановление позиций рубля".