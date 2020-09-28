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Цена нефти Brent превысила 43 доллара

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 1,44% – до 43,02 доллара за баррель.
Цена нефти Brent превысила 43 доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше 43 долларов за баррель 21 сентября 2020 года, передает ТАСС.
В то же время нефть марки WTI дорожает на 1,22% – до 40,74 доллара за баррель.
Российский рубль падает к доллару на 1,06% – до 79,04 за доллар. Курс евро растет до 92,22 рубля – на 1,42% выше уровня закрытия предыдущей сессии.
В понедельник утром цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,71%, до 42,11 доллара за баррель, ноябрьских – на 0,64%, до 41,65 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,77%, до 39,94 доллара за баррель.
Рынки,ИТАР-ТАСС,
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