Цена нефти Brent превысила 43 доллара

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 1,44% – до 43,02 доллара за баррель.

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В последний раз нефть сорта Brent торговалась выше 43 долларов за баррель 21 сентября 2020 года, передает ТАСС.

В то же время нефть марки WTI дорожает на 1,22% – до 40,74 доллара за баррель.

Российский рубль падает к доллару на 1,06% – до 79,04 за доллар. Курс евро растет до 92,22 рубля – на 1,42% выше уровня закрытия предыдущей сессии.