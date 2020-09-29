«Курс доллара подскочит до 100 рублей»

К концу года курс российской валюты может рухнуть настолько, что стоимость доллара и евро составит более 100 рублей. Падение произойдет даже в том случае, если бои в Нагорном Карабахе прекратятся, а санкции в отношении России будут точечными. Таким прогнозом с URA.RU поделился экономист Константин Селянин

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«Рублю дорога одна — к падению, поэтому к концу года российская валюта в любом случае будет слабее, чем сейчас. Этот путь может быть или форсированным, если в отношении России введут новые санкции, а военные конфликты продолжатся, или более спокойным, — считает эксперт. — Я не любитель называть конкретные цифры, но не удивлюсь, если до Нового года мы увидим, что больше 100 рублей будет стоить не только евро, но и доллар. Это вполне реалистично, но все-таки я надеюсь, что этого удастся избежать».

Ранее стало известно, что курс доллара превысил 79 рублей впервые со 2 апреля. Как объяснил Селянин, рост доллара и евро связан с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Если серьезной эскалации не произойдет, то на ослабление рубля сыграет ряд других факторов. Это и введение санкций из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, и, возможно, из-за поддержки Белоруссии», — объяснил эксперт.

Однако наиболее существенным фактором для ослабления рубля является изменение ситуации с платежным балансом (разницей между доходами от экспорта и расходами на импорт). Экономист не исключает, что к концу года этот показатель станет отрицательным.

С тем, что ситуация с курсом рубля может ухудшиться, согласен и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов

«Ожидать, что ситуация дойдет до 100 рублей за доллар — это слишком. Но очевидно, что никаких препятствий игры против рубля нет: вывод капиталов из российской экономики можно производить спокойно и, по сути, нет никаких мероприятий на укрепление российской валюты», — считает экономист.

По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара может попасть в зону 80-82 рубля.