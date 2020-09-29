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Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фондовые индексы АТР растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют рост на ралли на рынках США накануне и ожиданиях нового экономического стимулирования, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.56 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,52%, до 3234,39 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2152,44 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускался на 0,25%, до 23418,23 пункта, южнокорейский KOSPI — увеличивался на 0,95%, до 2329,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 5953,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,27% до 23574,22 пункта.

"В мировом масштабе потеря динамики и новый рост числа заражений COVID-19 указывают на необходимость дополнительной… поддержки. Такой прогноз… продолжает оказывать поддержку фондовым рынкам вопреки недавней волатильности", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом — по основным индексам более чем на 1%. Демократы в конгрессе обновили предложения о поддержке экономики, предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.
Рынки также ожидают публикацию макростатистики в США и предвыборных теледебатов, которые начинаются в рамках кампании выборов президента. После закрытия азиатских бирж станут известны данные индекса доверия потребителей в США Conference Board. Как ожидают эксперты, индикатор вырос до 89,2 пункта с 84,8 пункта в августе. Затем, в среду, будет опубликована окончательная оценка ВВП Штатов во втором квартале, в пятницу — данные безработицы в стране.
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Рынки , Reuters
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