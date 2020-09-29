Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют снижение в ожидании снижения нефтяного спроса из-за новых возможных ограничительных экономических мер на основании статистики роста выявленных случаев нахождения коронавируса в организме людей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,61%, до 42,61 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,4%, до 42,26 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,69%, до 40,32 доллара за баррель.

По продолжающимся подсчётам, число жертв коронавируса в мире уже превысило 1 миллион, согласно данным университета Джона Хопкинса, а за все время коронавирусом было инфицировано более 33 миллиона человек. В ряде стран фиксируют рост новых случаев заражения, что усиливает риски ужесточения карантинных мер там.

При этом новости о стимулировании экономики США не оказывают значительной поддержки котировкам. Демократы в конгрессе обновили в понедельник предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.