Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.95
$
79.30
92.15
92.40
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
42.55
–0.19 Золото
1879.42
+0.04 РТС
1164.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1672
–0.0192
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

Цены на нефть снижаются на статистике инфицирования коронавирусом 

Прайм 1 час назад
Цены на нефть снижаются
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть во вторник утром демонстрируют снижение в ожидании снижения нефтяного спроса из-за новых возможных ограничительных экономических мер на основании статистики роста выявленных случаев нахождения коронавируса в организме людей, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.17 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускается на 0,61%, до 42,61 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,4%, до 42,26 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI снижается на 0,69%, до 40,32 доллара за баррель.
По продолжающимся подсчётам, число жертв коронавируса в мире уже превысило 1 миллион, согласно данным университета Джона Хопкинса, а за все время коронавирусом было инфицировано более 33 миллиона человек. В ряде стран фиксируют рост новых случаев заражения, что усиливает риски ужесточения карантинных мер там.
При этом новости о стимулировании экономики США не оказывают значительной поддержки котировкам. Демократы в конгрессе обновили в понедельник предложив потратить на эти цели 2,2 триллиона долларов.

"Если это произойдет, потребуется много времени для того, чтобы стимулирование США поддержало нефтяной спрос в стране", — цитирует агентство Рейтер слова рыночного стратега Axi Corp Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Прайм: последние новости
Американский эксперт назвал три фактора скорого резкого падения доллара Американский эксперт назвал три фактора скорого резкого падения доллара Рубль перешел к снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов Рубль перешел к снижению к доллару и евро после позитивного старта торгов Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за рынками США Фондовые индексы АТР в основном растут вслед за рынками США
Комментарии
Рынки , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВШЭ оценила вклад Макдоналдс в экономику РФ
ВШЭ оценила вклад Макдоналдс в экономику РФ
Решен вопрос всероссийской реновации
Решен вопрос всероссийской реновации
Ростех показал макет российской станции 5G
Ростех показал макет российской станции 5G
Объявлен срок начала маркировки ювелирной продукции
Объявлен срок начала маркировки ювелирной продукции
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение