Евро побил четырехлетний рекорд

Курс доллара на открытии торгов увеличился к рублю на 0,22% до 79,26 рубля, а в 10:05 прибавлял уже 0,5% — 79,48 рубля.

Тем временем индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,29%, достигнув отметки в 2935,77 пункта, а индекс РТС — 0,26% (1169,84 пункта). В 10:03 индекс Мосбиржи вырос еще больше (на 0,64% до 2945,81 пункта), а индекс РТС — упал по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов, но не уровнем закрытия вчерашних (1168,57 пункта).