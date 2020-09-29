Евро побил четырехлетний рекорд

В январе 2016 года, как сообщал «Рамблер», курс евро в последний раз превышал 93 рубля. Сегодня на открытии торгов на Московской бирже
европейская валюта снова преодолела эту отметку. К 10:05 по московскому времени евро подешевел до 92,8 рубля, что все равно больше уровня закрытия предыдущих торгов на 0,58%.
Курс доллара на открытии торгов увеличился к рублю на 0,22% до 79,26 рубля, а в 10:05 прибавлял уже 0,5% — 79,48 рубля.
Тем временем индекс Мосбиржи на открытии торгов прибавил 0,29%, достигнув отметки в 2935,77 пункта, а индекс РТС — 0,26% (1169,84 пункта). В 10:03 индекс Мосбиржи вырос еще больше (на 0,64% до 2945,81 пункта), а индекс РТС — упал по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов, но не уровнем закрытия вчерашних (1168,57 пункта).