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Рубль за квартал подешевел к евро на 11,05 

Парламентская газета и ещё 4 2 часа назад
Рубль за квартал подешевел к евро на 11,05
Фото: Парламентская газета
В сентябре курс национальной валюты в ходе торгов на Московской бирже потерял к доллару 3,56 рубля и 2,67 рубля к евро; при этом за квартал упала к доллару на 6,3 рубля, к евро — на 11,05 рубля.
В последний день сентября курс американской валюты расчетами «завтра» завершил торги на отметке 77,63 рубля, евро — на уровне 91,05 рубля.
По наблюдениям РИА «Новости», в третьем квартале самыми провальными для рубля в паре с долларом стали июль и сентябрь, в августе российская валюта немного укрепилась. При этом евро показывал сильной рост на протяжении всего квартала.
29 сентября кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что спекулятивное настроение оказывает существенное влияние на ситуацию на валютном рынке — действие игроков в совокупности с психологическим фактором ведёт к ослаблению рубля.
Ранее Центробанк объявил, что продаст валюту на внутреннем рынке дополнительно на 185,4 миллиарда рублей. Операции будут проводиться с 1 октября по 30 декабря, ежедневный объём с учётом количества торговых дней составит 2,9 миллиарда рублей.
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Комментарии 1
Рынки , Экономика , Михаил Беляев , Московская биржа , Центральный банк России , РИА Новости
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