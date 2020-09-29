Все проблемы мира единым фронтом атаковали рубль. Доллар уже дороже 79, а евро — дороже 93 рублей. В моменте рубль, бывало, дешевел даже больше. Но этот обвал отличается устойчивым падением. Сможет ли кто-то выиграть от всей этой истории? И к чему готовиться простым обывателям?

После пятничного падения на фоне обострения санкционных рисков, опасения второй волны карантина, а также снижения цен на нефть, курс рубля продолжил свое движение вниз. Доллар теперь стоит дороже 79 рублей, а евро — дороже 93 рублей. Евро превысил 93 рубля впервые с 2016 года. В целом с начала лета рубль к доллару упал более чем на 15%.

В понедельник негатива прибавилось. Внимание инвесторов приковано к масштабному конфликту в Нагорном Карабахе. Этот геополитический риск отразился и на рубле. Российская валюта стала одним из главных аутсайдеров валютного рынка. Рубль уступает в этом антирейтинге только турецкой лире. Активная поддержка Турцией Азербайджана обошлась лире более двух процентов.

Чем ж обернется для российской экономики и россиян столь резкое снижение рубля? Что стоит бежать скупать в первую очередь — доллары или гречку?

«От падения рубля выигрывают экспортеры, поскольку их расходы на зарплаты сотрудников номинированы в рублях. Как правило, оплата труда растет медленнее, чем падает рубль. Это делает российские компании более прибыльными, позволяя жестче конкурировать на мировом рынке, отвоевывая себе долю у конкурентов», — говорит управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

С другой стороны, низкий спрос в мире из-за общей кризисной ситуации, конечно, не очень благоволит всплеску экспорта, в том числе из России.

«Умеренное ослабление рубля способно помочь покрыть дефицит нефтяных доходов российского бюджета в этом году. Но обратной стороной процесса выступают инфляционные риски», — отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Впрочем, сильного разгона цен он не ожидает. Сдерживать их будут подавленные потребительский спрос и располагаемые доходы населения. По итогам года инфляция будет 3,7-4,2%, считает Бахтин. Такая же оценка и у ЦБ РФ . То есть инфляция останется на довольно низком уровне.

Российский бюджет выигрывает от обесценивания российской валюты только в краткосрочном периоде, но если рубль продолжает падать долгий период, то бюджет России от этого проигрывает, потому что это приведет к высоким инфляционным и инвестиционным рискам при слабом приросте ВВП, замечает Александр Осин , аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс».

По его словам, изменение 1% рублевых цен на нефть приводит к изменению нефтегазовых доходов на 1,6% (в сторону снижения или увеличения). Сейчас это порядка 100 млрд рублей. Снижение (рост) ВВП на 1% означает снижение (рост) бюджетных доходов на 6%. При текущем бюджете это означает потерю 1,3 трлн рублей.

«В ситуации шока, как мы это наблюдаем в 2020 году, падение курса рубля в сравнительно слабой степени компенсирует для бюджета падение цен на нефть», — считает Осин.

И экспорт из России не «потечет» благодаря изменению курса рубля, критичен эксперт.

«Ослабления курса рубля для этого крайне недостаточно. Для формирования конкурентоспособной на мировом рынке промышленности России, ей необходимы хотя бы такие же, как, к примеру, в КНР, условия по доступности и стоимости кредитов и по налоговой нагрузке, а также «мягкая», способствующая росту административная политика экономических властей», — поясняет собеседник.

Впрочем, цены на импортные товары могут не сразу, но подрасти — когда запасы на складах той же бытовой техники и мобильных устройств закончатся.

«При этом ставки по кредитам вряд ли продолжат снижение в ближайшие месяцы. Поэтому, если это не покупка в кредит, то сейчас вполне подходящее время. Рассматривая покупку техники в кредит, стоит помнить о рисках остаться без доходов», — предупреждает Кириенко.

А вот бежать в обменник для покупки валюты сейчас явно не лучшее время.

«Рубль выглядит очень дешево относительно курсов доллара и евро. Столь низким продолжительное время в реальном выражении (если отбросить инфляцию) он последний раз был в конце 1990-х. В последние годы мы тоже видели доллар дороже 80 и евро по 100, но это были неустойчивые уровни», — говорит Кириенко.

В любом случае большие перепады курса рубля добавляют стресса экономике. «Резкие колебания разбалансируют экономику: часть секторов раскаляется докрасна, а другая — резко проваливается. Ситуация обычно идет на поправку лишь спустя несколько месяцев после стабилизации курсов. Тогда бизнес и население начинают адаптацию к реальности новых курсов», — говорит собеседник.

Ослабление рубля прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что курс рубля восстановит позиции. Текущее ослабление национальной валюты он назвал рыночной волатильностью. Другое дело, что сроки восстановления — это вопрос.

Эксперты не исключают, что восстановление курса может случиться уже к концу этого года.

Бахтин полагает, что рубль имеет шансы вернуть себе часть позиций к концу осени — началу зимы.

«Когда пройдут выборы президента США и когда, возможно, будет снова наблюдаться улучшение вирусной обстановки в мире, рубль в числе рисковых активов может немного укрепиться и завершить 2020 год вблизи уровней 74-75 за доллар и 86-87 за евро», — прогнозирует эксперт.