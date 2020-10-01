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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Банки.руиещё 24
2 часа назад
Российские фондовые торги открылись в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 10:12 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 911,59 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,66% — до отметки 1 186,23 пункта.
Рынки,Московская биржа,
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