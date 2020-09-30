Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.85
$
78.99
92.60
92.69
Прогноз
05.10 – 12.10
$
78.42
90.70
Индексы и котировки Brent
41.34
+0.46 Золото
1887.26
–0.11 РТС
1166.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
30.09
1.1734
–0.0113
15.09
1.1847
27.09
18.09
04.09

Биржи Азии растут на данных статистики Китая 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
Биржи Азии растут
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном увеличиваются, макростатистика по КНР поддерживает торги в регионе, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,45%, до 3238,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2164,26 пункта; гонконгский Hang Seng Index — на 1,18%, до 23549,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 1,98%, до 5834,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,01%, до 23301,2 пункта.
Биржи Южной Кореи в среду закрыты в связи с выходным днем. Во вторник южнокорейский KOSPI поднялся на 0,86%, до 2327,89 пункта.
Трейдеры отыгрывают статистику по Китаю, опубликованную ранее в ходе торгов. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в сентябре несколько ускорился, до 51,5 пункта против 51 в августе на фоне активного восстановления экономики после эпидемии коронавируса, ожидался рост до 51,2 пункта.
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в сентябре достиг 55,9 пункта против 55,2 месяцем ранее. Композитный PMI в сфере услуг и промышленности в отчетном месяце также показал рост.
Участники торгов также оценивают итоги первых предвыборных дебатов, прошедших в США ранее. В дебатах участвовали президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден. Обсуждения прошли в обстановке непримиримых споров; отвечая на вопросы модератора, кандидаты по сути повторили избирателям свои известные позиции. Президентские выборы в стране намечены на ноябрь.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Прайм: последние новости
Системных рисков для российской валюты сейчас нет Системных рисков для российской валюты сейчас нет Ждем перехода Brent в зону 38-40 долларов за баррель Ждем перехода Brent в зону 38-40 долларов за баррель Предсказан конец нефтяной эры Предсказан конец нефтяной эры
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Доллар по 100: названо время обрушения рубля
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Рублю предрекли рост
Рублю предрекли рост
Цены на нефть рухнули
Цены на нефть рухнули
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение