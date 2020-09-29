Кризис в Карабахе станет новым испытанием для рубля 

Обострение конфликта в Карабахе может стать одним из негативных факторов для рубля, а при неблагоприятном развитии событий это влияние может быть достаточно сильным. Вместе с тем, российскую валюту на прочность испытывают и другие глобальные события, поэтому делать прогнозы можно лишь в комплексе, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце прошлой недели. Сейчас эскалация конфликта продолжается — стороны используют все более грозное оружие и обвиняют друг друга в начале боевых действий. Армения и Азербайджан полностью или частично переходят на военное положение и объявляют мобилизацию.

Россия призывает стороны к сдержанности и предлагает посредничество для урегулирования обстановки. Москва самым внимательным образом следит за происходящим в Карабахе для определения дальнейших шагов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он также посоветовал воздержаться от любых заявлений о военной поддержке, поскольку это может разжигать конфликт. Ранее Турция заявила, что готова оказать Азербайджану поддержку как в переговорах, так и на поле боя.

Западные лидеры действуют аккуратнее — они выступают за то, чтобы Баку и Ереван сели за стол переговоров. Но пока этого нет, и понадобится немало усилий, чтобы вернуться к диалогу.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ

На данный момент происходящее в Карабахе разрушает только финансы и экономику стран-прямых участниц. Но есть риск того, что Россия не сможет остаться в стороне и будет вовлечена в этот конфликт, а это уже способно усилить негатив для рубля, считает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

Пока это только необязательный риск, но ситуация может повернуться самым непредсказуемым образом. Если конфликт усугубится, напряженность на Кавказе станет дополнительным негативом для России, уже потому что все это происходит в непосредственной близости от ее границ. На фоне роста рисков введения повторного карантина это может еще сильнее надавить на рубль, который и так падает к минимумам 2016 года.

"Подобные события случаются почти на всех линиях напряженности в мире, но предпосылок для перерастания ситуации в какое-то большое геополитическое противостояние пока нет. Более того, позиция РФ во многом совпадает с позициями стран Европы, США и ООН. Заявления Турции о поддержке Азербайджана, скорее всего, останутся просто словами, так как реальное участие Анкары в конфликте может вызвать категорическое неприятие в Европе. В этом случае риском для РФ является ухудшение отношений с Турцией", — рассуждает он.

Текущее состояние конфликта существенно не влияет и на рынок нефти. Боевые столкновения на данный момент ведутся вдали от транспортных магистралей. В частности, нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан построен в обход границы с Арменией.

"Поэтому влияние на нефтяные цены возможно лишь при разрастании геополитического конфликта, что мы считаем маловероятным", — говорит Кочетков.

Естественно, что данное маловероятное событие будет иметь негативное влияние на рубль.

ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

Эксперты сходятся во мнении, что в мире хватает и других факторов, которые потенциально могут уронить рубль к другим валютам. Это и риск новых локдаунов из-за роста числа зараженных COVID-19, и возможное разрушение сделки ОПЕК+, если ее участники убедятся, что дальнейшее сокращение добычи невыгодно, и новые санкции со стороны США.

Исходя из этого, прогнозировать курс рубля сложно даже на конец года, поскольку негативные мировые экономические новости способны вызвать бурю на мировых финансовых рынках, что, как правило, наиболее болезненно сказывается на экономиках emerging markets, рассуждает Ордов.

По его словам, поддержка населения и бизнеса со стороны государства может потребовать конвертации валютных госрезервов в рубли. Спрос на них также может подстегнуть и выпуск рублевых гособлигаций. Это позволит рублю укрепиться и закрепиться в диапазоне 74-79 рублей за доллар к концу года.

"Однако привлекать долг на турбулентном рынке становится все сложнее и дороже, а тратить резервы правительство РФ совсем не расположено. Поэтому весьма вероятно, что дефицит бюджета будет покрыт необеспеченной эмиссией и девальвацией рубля. А это с небольшой вероятностью толкнет курс рубля к уровню 110-120 рублей за доллар", — прогнозирует он.

По мнению Кочеткова, текущие значения курсов евро и доллара завышены. Рубль перепродан, как фундаментально, так и технически. Подобные значения могли бы быть оправданы в условиях жесточайшего финансово-экономического кризиса в РФ, но текущая ситуация далека от подобного определения.

Таким образом, у рубля есть все предпосылки для укрепления, когда на глобальный рынок вернётся аппетит к риску.