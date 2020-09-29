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Минэнерго озвучило прогноз падения добычи нефти и газа в России 

Прайм 2 часа назад
Минэнерго озвучило прогноз падения добычи нефти и газа
Фото: РИА Новости
Минэнерго РФ прогнозирует падение добычи нефти в РФ в 2020 году до 507,4 миллиона тонн, газа — до 690,8 миллиарда кубометров, следует из проекта госпрограммы "Развитие энергетики", опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно прошлой редакции программы, в 2020 году ожидалось снижение добычи нефти в РФ до 560 миллионов тонн с 561 миллиона тонн в 2019 году и рост добычи газа до 743,1 миллиарда кубометров против 738,4 миллиарда кубометров годом ранее.

"Изменение планового значения показателя (индикатора) "Добыча нефти, включая газовый конденсат" обусловлено необходимостью исполнения Российской Федерацией условий соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Добавляется, что изменение планового значения добычи природного и попутного газа обусловлено теплой погодой в осенне-зимний период 2019-2020 годов, что привело к аномально высокому заполнению подземных хранилищ газа, расположенных в Европе, начиная с весны 2020 года. Также на показатель повлияли снижение объемов потребления трубопроводного газа и значительные поставки сжиженного природного газа на европейский рынок.
Кроме того, в соответствии с проектом новой программы, в 2020 году прогнозируется падение добычи угля до 395 миллионов тонн вместо 448 миллионов тонн в прошлой редакции (441 миллион тонн в 2019 году). Эти изменения основаны на данных угольных организаций, уровень добычи уже снижен и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению, отмечается в пояснительной записке.
Взамен роста объема производства крупнотоннажных полимеров, включая каучук, с 6,8 миллиона тонн в 2019 до 7,9 миллиона тонн в 2020 году в новой программе ожидается падение до 6,3 миллиона тонн. Изменение планового значения приведено в соответствие с планом развития газо— и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденным приказом Минэнерго и актуализированным в части балансов производства и потребления нефтехимического сырья и нефтехимической продукции, а также перечня и сроков реализации ключевых инвестпроектов, добавляется в записке.
В начале июня и в сентябре глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что добыча нефти в России в 2020 году сократится до уровня в 510 миллионов тонн.
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Комментарии
Рынки , Александр Новак , ОПЕК , Минэнерго
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