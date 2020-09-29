Предсказан конец эпохи нефти 

Французская нефтегазовая компания Total предсказала конец эпохи нефти. По ее оценке, спрос на топливо упадет после 2030 года. Об этом пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Total, постепенно мир будет переходить на более экологичные источники энергии. Наиболее перспективным в компании считают природный газ, который, как ожидается, будет играть ключевую роль на мировом рынке в грядущие десятилетия. Кроме того, к 2050 году аналитики ожидают рост спроса на электричество. Он будет закрывать 30-40 процентов человеческих потребностей в энергии. В настоящее время показатель находится на уровне 20 процентов.

Ожидая перехода к более экологичным источникам энергии, Total и ее европейские партнеры инвестируют в солнечную и ветроэнергетику, разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для электромобилей, пишет агентство.

Ранее аналитики британской нефтегазовой компании BP представили собственную оценку перспектив рынка нефти. Согласно ей, пик спроса на сырье уже пройден, и потребление его может никогда не вернуться к уровню, который был до пандемии коронавируса.