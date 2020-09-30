Нефть продолжает падение

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду утром после падения вторника на 3%, статистика по заражениям COVID-19 укрепляет опасения рынков за нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82%, до 41,22 доллара за баррель, ноябрьских — на 1,12%, до 40,57 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 0,64%, до 39,04 доллара за баррель.

Днем ранее котировки нефти опустились более чем на 3%, а в ходе торгов снижение цен достигало 4-5%. Распространение коронавируса в мире и риск второй волны заражений могут повлечь новое ужесточение карантинных ограничений, что представляет угрозу восстановлению экономики, опасаются инвесторы. Такая ситуация может негативно сказаться на спросе на нефть.

"Новый рост заражений Covid-19 в некоторых регионах в последнее время — это определенно плохо для настроений рынка. При том, что спрос является проблемой для рынка, ситуация с предложением в этом уравнении также не помогает", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков ING Economics.

Рынки обращают внимание и на новости из Ливии. Во вторник ливийская компания Arabian Gulf Oil Co (Agoco) возобновила добычу нефти на крупнейшем ливийском месторождении Sarir.

Трейдеры также оценивают данные Американского института нефти (API), которые не оказывают котировкам нефти заметной поддержки. Организация ранее сообщила о снижении запасов нефти в США за неделю по 25 сентября примерно на 800 тысяч баррелей. Аналитики же прогнозируют, что показатель поднялся на 1,6 миллиона баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы вечером.