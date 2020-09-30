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Курс евро: рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомиещё 1
39 минут назад
На открытии торгов в среду, 30 сентября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Рубль продолжил падение
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 79,34 рубля.
Курс евро поднялся на 24 копейки и составил 93,11 рубля.
Рынки,Московская биржа,Доллар,Евро,
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