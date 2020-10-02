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Российские индексы падают в начале торгов 

Банки.ру и ещё 16 1 час назад
Российские индексы падают в начале торгов
Фото: ТАСС
Фондовые торги в РФ открылись существенным снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:10 мск индекс Мосбиржи потерял 1,75% к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 2 839,17 пункта. Индекс РТС просел на 2,07% — до отметки 1 150,13.

«Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне обвальное падение, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

В частности, она указывает, что «рынки потрясла неожиданная новость о заражении (президента США Дональда) Трампа и его жены коронавирусом. Это ограничит возможности Трампа по проведению предвыборной кампании и в очередной раз напомнило инвесторам о вирусной опасности».

«Утром российские фондовые индексы… окажутся под давлением из-за ухудшения мирового аппетита к риску, в связи с чем, вероятно, выйдут в минус… Дополнительным негативным фактором для отечественных индексов станут дивидендные отсечки по СберБанку и ВТБ… В течение сессии на зарубежных площадках будут ждать ключевого отчета по рынку труда США за сентябрь — если статистика принесет положительные сигналы, мировая склонность к риску может немного подрасти», — дала прогноз эксперт.

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Комментарии
Рынки , Цена на нефть , Елена Кожухова , Банк ВТБ , Сбербанк России , Московская биржа
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