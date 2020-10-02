Российские индексы падают в начале торгов 

«Утром российские фондовые индексы… окажутся под давлением из-за ухудшения мирового аппетита к риску, в связи с чем, вероятно, выйдут в минус… Дополнительным негативным фактором для отечественных индексов станут дивидендные отсечки по СберБанку и ВТБ… В течение сессии на зарубежных площадках будут ждать ключевого отчета по рынку труда США за сентябрь — если статистика принесет положительные сигналы, мировая склонность к риску может немного подрасти», — дала прогноз эксперт.