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Решение правительства РФ заставило рубль "рвануть" вверх

Вероника Полынина
21 минуту назад
Курсы доллара и евро резко упали к рублю после издания директивы правительства РФ, ограничивающей размер валютных активов госкомпаний уровнем октября 2018 года. Об этом сообщает РБК.
Решение правительства РФ "взбодрило" рубль
Фото: ReutersReuters
После появления новости о директиве курс евро снизился на рубль, до 91,9 рубля, доллар подешевел на 60 копеек, до 78,5 рубля. В течение дня рост российской валюты продолжился, и к 17.00 мск евро стоил 90,95 рубля, доллар - 77,77 рубля.
Как сообщал «Рамблер», директива правительства от 1 сентября 8036п-П13 ограничивает размер чистых валютных активов госкомпаний «историческим» уровнем. Известно, что директиву получили компании «Газпром», «Роснефть» и «АЛРОСА». Впервые подобная директива была выпущена в 2014 году с целью поддержания курса рубля. Нежелание компаний продавать валютную выручку привело в 2014 году к росту курса валют, поэтому правительство директивно ввело ограничение на размеры активов и поручило компаниям отчитываться перед ЦБ об их размере еженедельно.
Рынки,Роснефть,Алроса,Газпром,Центральный банк России,Правительство РФ,
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