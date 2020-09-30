Решение правительства РФ "взбодрило" рубль

После появления новости о директиве курс евро снизился на рубль, до 91,9 рубля, доллар подешевел на 60 копеек, до 78,5 рубля. В течение дня рост российской валюты продолжился, и к 17.00 мск евро стоил 90,95 рубля, доллар - 77,77 рубля.