Решение правительства РФ "взбодрило" рубль

После появления новости о директиве курс евро снизился на рубль, до 91,9 рубля, доллар подешевел на 60 копеек, до 78,5 рубля. В течение дня рост российской валюты продолжился, и к 17.00 мск евро стоил 90,95 рубля, доллар - 77,77 рубля.
Как сообщал «Рамблер», директива правительства от 1 сентября 8036п-П13 ограничивает размер чистых валютных активов госкомпаний «историческим» уровнем. Известно, что директиву получили компании «Газпром»
, «Роснефть»
и «АЛРОСА»
. Впервые подобная директива была выпущена в 2014 году с целью поддержания курса рубля. Нежелание компаний продавать валютную выручку привело в 2014 году к росту курса валют, поэтому правительство директивно ввело ограничение на размеры активов и поручило компаниям отчитываться перед ЦБ
об их размере еженедельно.