Пандемия добивает: нефти предрекли очередное испытание 

В ближайшие недели нефть может подешеветь до 35 долларов за баррель, а через месяц опуститься до 30 долларов, считают аналитики.

Как пишут «Известия» , с начала сентября стоимость нефти уже сократилась на 10,5%. Дальнейшее падение будет связано с ростом заболеваемости коронавирусом и снижением спроса на энергоносители.

31 августа нефть торговалась по 46,39 долларов за баррель, 8 сентября — за 39,3 доллара. В настоящее время цены на нефть колеблются на уровне 40-41 долларов, однако аналитики прогнозируют дальнейшее снижение котировок.

По мнению эксперта по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского , на фоне новых ограничений по коронавирусу в ближайшие дни цена за баррель Brent опустится до 35–36 долларов. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов предполагает, что цена может снизиться и до 30 долларов за баррель в зависимости от жесткости ограничений.

Аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин отмечает, что на стоимость также окажет влияние увеличение предложения и одновременное сокращение спроса на нефть. По его оценкам, до конца года нефть будет держаться на уровне 40-42 долларов за баррель.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что рынок нефти ждет глобальная трансформация. Общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10% (9–10 млн баррелей в сутки будут не востребованы).

«В итоге на восстановление рынка потребуется минимум два-три года. Это означает, что не только до конца 2020-го, но и на длительный период цены останутся в рамках $30–45 за баррель», — резюмировал эксперт.

От более сильного падения нефтяные цены пока сдерживает только сделка ОПЕК+, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов . Он также не исключил, что в моменте котировки могут опуститься ниже 30 долларов. При этом, по его словам, для бюджета России важна цена не в долларах, а в рублях. Если нефть продолжит падать, снижение можно будет компенсировать девальвацией рубля.