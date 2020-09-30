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Пандемия добивает: нефти предрекли очередное испытание 

Вероника Полынина 45 минут назад
Пандемия добивает: нефти предрекли очередное испытание
Фото: Рамблер
В ближайшие недели нефть может подешеветь до 35 долларов за баррель, а через месяц опуститься до 30 долларов, считают аналитики.
Как пишут «Известия», с начала сентября стоимость нефти уже сократилась на 10,5%. Дальнейшее падение будет связано с ростом заболеваемости коронавирусом и снижением спроса на энергоносители.
31 августа нефть торговалась по 46,39 долларов за баррель, 8 сентября — за 39,3 доллара. В настоящее время цены на нефть колеблются на уровне 40-41 долларов, однако аналитики прогнозируют дальнейшее снижение котировок.
По мнению эксперта по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, на фоне новых ограничений по коронавирусу в ближайшие дни цена за баррель Brent опустится до 35–36 долларов. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов предполагает, что цена может снизиться и до 30 долларов за баррель в зависимости от жесткости ограничений.
Аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин отмечает, что на стоимость также окажет влияние увеличение предложения и одновременное сокращение спроса на нефть. По его оценкам, до конца года нефть будет держаться на уровне 40-42 долларов за баррель.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что рынок нефти ждет глобальная трансформация. Общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10% (9–10 млн баррелей в сутки будут не востребованы).

«В итоге на восстановление рынка потребуется минимум два-три года. Это означает, что не только до конца 2020-го, но и на длительный период цены останутся в рамках $30–45 за баррель», — резюмировал эксперт.

От более сильного падения нефтяные цены пока сдерживает только сделка ОПЕК+, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он также не исключил, что в моменте котировки могут опуститься ниже 30 долларов. При этом, по его словам, для бюджета России важна цена не в долларах, а в рублях. Если нефть продолжит падать, снижение можно будет компенсировать девальвацией рубля.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минэкономразвития спрогнозировало, что восстановление добычи нефти в РФ до рекордного уровня может произойти только в 2023 году.
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Рынки , Экономика , Дмитрий Голубовский , Александр Фролов , Артем Деев , Дмитрий Адамидов , Минэкономразвития , газета "Известия"
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