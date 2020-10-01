Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.36
$
78.00
92.57
91.40
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
42.29
+0.36 Золото
1890.20
+0.26 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1719
–0.0098
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

От падения рубля выигрывают владельцы золота 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
От падения рубля выигрывают владельцы золота
Фото: Reuters
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России.
Новая вспышка пандемии, вторая волна экономического кризиса, нестабильность в Белоруссии, эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, да еще и выборы президента в США на носу. Все это обеспечивает идеальный шторм. Инвесторы снова вспомнили про золото как спасительный актив на случай экономического коллапса. Фондовые пузыри и плохие госдолги во многих западных странах никуда пока не делись.
Аналитики швейцарского инвестбанка UBS назвали золото лучшим вложением осени и всего конца 2020 года. По мнению аналитиков, покупать золото еще не поздно: после рекордного взлета до 2000 долларов за унцию после локдауна, цены на золото сейчас упали до 1880 долларов за тройскую унцию по фьючерсам с поставкой в октябре.

«Нам нравится золото, поскольку мы думаем, что к концу года его цена достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию. Это очень хороший способ хеджирования», — говорится в докладе CNBC.

Кроме того, в отличие от других активов, золото устойчиво к президентским выборам в США.

«В России вложения в золото имеют двойную выгоду. К росту золота в долларах на мировом рынке, а с начала года оно выросло на 25%, добавляется еще и падение рубля к доллару. Мы начинали год с 3 тыс. рублей за один грамм золота 999 пробы, а сейчас цена выросла до 4400 рублей. То есть рост более чем в полтора раза. Цифры говорят сами за себя», — рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

И третий, неожиданный фактор, пришел на рынок.

«Центробанк, который отгружает на рынок нашу основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец», перестал ее делать. Вот уже полтора месяца он не отгружает эту монету, и на рынке возник дефицит. Никто не знает, почему регулятор так делает, официально он не комментирует эту ситуацию. Может Центробанк экономит золото», — рассказывает собеседник.

Но этот факт привел к дефициту «Георгия Победоносца» и росту цены в два раза.

«Сейчас народ затаривается золотыми слитками. Но сделки со слитками облагаются НДС. Поэтому довольно популярны серые схемы для того, чтобы избежать уплаты налога и не переплачивать каждый раз», — отмечает Вязовский.

Связь между рублем и золотом опосредованная. Однако она имеется.

«Обычно сначала происходит падение рубля, потом мы видим изменение цены на грамм золота. Сейчас цена золота в долларах немного припала, происходит коррекция. Однако падение рубля частично компенсировало падение золота в долларах. В итоге в рублях золото подросло», — поясняет собеседник.

Дальше, по его прогнозу, коррекция долларовой цены на золото закончится, и она начнет расти вместе с увеличением рублевой стоимости.

«Золоту открыта дорога для нового импульса роста. Доллар — это выбор на случай сурового кризисного обвала рынков. Но, как показывает история, монетарные власти США стремительно «приходят на помощь», как это было в марте. Поэтому, шатаясь и раскачиваясь, но мировая экономика будет восстанавливаться, толкая впереди себя спрос на сырье и интерес к страховке от инфляции в виде золота», — ожидает Александр Купцикевич.

По его мнению, золоту вполне по силам столь же быстро восстановиться, как оно падало ранее в этом и прошлом месяце.

«Сейчас динамика очень схожа с тем, что мы видели во время мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда золото тоже падало в период накала рыночных страхов, но за три года после 2008 металл утроился в цене от минимумов года. Точно также и сейчас: золото может не только вернуться на исторические максимумы уже в будущем месяце, но и достичь 2200 долларов за унцию уже до конца года. При этом не будет ничего удивительного, если эта цена удвоится в последующие три года», — считает Александр Купцикевич.

Глава «Золотого монетного дома» еще более оптимистичен: «В долларах я ожидаю роста до 2500 долларов за унцию этой зимой. А в рублях цена золота может выйти на уровень 3500-5000 рублей за грамм 999 пробы».
Сценарий, когда золото снова пробивает 2100 долларов, а потом и 2200 долларов за унцию до середины 2021 года, возможен, но не гарантирован, вносит долю скепсиса Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал». Такой вариант возможен, если в США объявят новый крупный пакет стимулирующих мер перед выборами, что подхлеснет долларовую инфляцию и поможет росту долларовой цены на золото, объясняет он. Более умеренный сценарий — цены на золото до конца этого года стабилизируются в районе 1800-2050 долларов за унцию, говорит Манжос.
И, по его мнению, покупать физическое золото и серебро в виде монет в настоящий момент уже поздно.

«Покупка физического металла — это не инструмент для среднесрочных спекуляций, а скорее средство сохранения капитала на срок от нескольких лет до десятилетия. Не стоит забывать, что цены на золото были относительно низкими в течение 7 предыдущих лет, когда мир преодолел последствия предыдущего крупного экономического кризиса 2008 года. Иными словами, неудачная покупка физического золота и производных инструментов на него вблизи недавнего или нового исторического максимума вполне способна обернуться неудачной инвестицией на срок от нескольких лет до десятилетия», — предупреждает Манжос.

Кроме того, стоит учитывать также разницу при покупке и продаже монет из драгоценных металлов.

«Если эта разница будет большой, то она не позволит получить прибыль от заметного роста цен на драгоценный металл», — добавляет эксперт. В целом все это справедливо и для серебра.

Для покупки долларов и евро момент, как несложно догадаться, точно неподходящий. Доллар на бирже вполне способен обновить максимум января 2016 года в 86 рублей в течение четвертого квартала, не исключает Виталий Манжос. Однако если Центробанк выйдет на рынок с валютными интервенциями (а он, судя по всему, так и сделает), и поддержит рубль, то его курс может стабилизоваться. На каком уровне? Это уже сложнее спрогнозировать. Манжос говорит о довольно широком диапазоне — 70-85 рублей. Купцикевич ожидает стабилизацию курса доллара у 80 рублей в октябре и дальнейший спуск уже во второй половине ноября.
Видео дня. Мишустин придумал план спасения экономики
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Почему рубль стал выглядеть хуже других валют Почему рубль стал выглядеть хуже других валют Чем закончится сильнейший обвал рубля Чем закончится сильнейший обвал рубля Нефть подешевела на тревоге за спрос Нефть подешевела на тревоге за спрос
Комментарии 1
Рынки , Личный счет , Статьи , Экономика , Александр Купцикевич , Виталий Манжос , Георгий Победоносец , Алексей Вязовский , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Запад оставил Россию без систем для самолетов
Предсказан «черный день» для рубля
Предсказан «черный день» для рубля
Раскрыта схема вывоза леса из России
Раскрыта схема вывоза леса из России
Новости партнеров
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение