От падения рубля выигрывают владельцы золота 

Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету « Георгий Победоносец » неожиданно спровоцировал сам Центробанк России

Новая вспышка пандемии, вторая волна экономического кризиса, нестабильность в Белоруссии, эскалация военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, да еще и выборы президента в США на носу. Все это обеспечивает идеальный шторм. Инвесторы снова вспомнили про золото как спасительный актив на случай экономического коллапса. Фондовые пузыри и плохие госдолги во многих западных странах никуда пока не делись.

Аналитики швейцарского инвестбанка UBS назвали золото лучшим вложением осени и всего конца 2020 года. По мнению аналитиков, покупать золото еще не поздно: после рекордного взлета до 2000 долларов за унцию после локдауна, цены на золото сейчас упали до 1880 долларов за тройскую унцию по фьючерсам с поставкой в октябре.

«Нам нравится золото, поскольку мы думаем, что к концу года его цена достигнет двух тысяч долларов за тройскую унцию. Это очень хороший способ хеджирования», — говорится в докладе CNBC.

Кроме того, в отличие от других активов, золото устойчиво к президентским выборам в США.

«В России вложения в золото имеют двойную выгоду. К росту золота в долларах на мировом рынке, а с начала года оно выросло на 25%, добавляется еще и падение рубля к доллару. Мы начинали год с 3 тыс. рублей за один грамм золота 999 пробы, а сейчас цена выросла до 4400 рублей. То есть рост более чем в полтора раза. Цифры говорят сами за себя», — рассказывает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

И третий, неожиданный фактор, пришел на рынок.

«Центробанк, который отгружает на рынок нашу основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец», перестал ее делать. Вот уже полтора месяца он не отгружает эту монету, и на рынке возник дефицит. Никто не знает, почему регулятор так делает, официально он не комментирует эту ситуацию. Может Центробанк экономит золото», — рассказывает собеседник.

Но этот факт привел к дефициту «Георгия Победоносца» и росту цены в два раза.

«Сейчас народ затаривается золотыми слитками. Но сделки со слитками облагаются НДС. Поэтому довольно популярны серые схемы для того, чтобы избежать уплаты налога и не переплачивать каждый раз», — отмечает Вязовский.

Связь между рублем и золотом опосредованная. Однако она имеется.

«Обычно сначала происходит падение рубля, потом мы видим изменение цены на грамм золота. Сейчас цена золота в долларах немного припала, происходит коррекция. Однако падение рубля частично компенсировало падение золота в долларах. В итоге в рублях золото подросло», — поясняет собеседник.

Дальше, по его прогнозу, коррекция долларовой цены на золото закончится, и она начнет расти вместе с увеличением рублевой стоимости.

«Золоту открыта дорога для нового импульса роста. Доллар — это выбор на случай сурового кризисного обвала рынков. Но, как показывает история, монетарные власти США стремительно «приходят на помощь», как это было в марте. Поэтому, шатаясь и раскачиваясь, но мировая экономика будет восстанавливаться, толкая впереди себя спрос на сырье и интерес к страховке от инфляции в виде золота», — ожидает Александр Купцикевич.

По его мнению, золоту вполне по силам столь же быстро восстановиться, как оно падало ранее в этом и прошлом месяце.

«Сейчас динамика очень схожа с тем, что мы видели во время мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда золото тоже падало в период накала рыночных страхов, но за три года после 2008 металл утроился в цене от минимумов года. Точно также и сейчас: золото может не только вернуться на исторические максимумы уже в будущем месяце, но и достичь 2200 долларов за унцию уже до конца года. При этом не будет ничего удивительного, если эта цена удвоится в последующие три года», — считает Александр Купцикевич.

Глава «Золотого монетного дома» еще более оптимистичен: «В долларах я ожидаю роста до 2500 долларов за унцию этой зимой. А в рублях цена золота может выйти на уровень 3500-5000 рублей за грамм 999 пробы».

Сценарий, когда золото снова пробивает 2100 долларов, а потом и 2200 долларов за унцию до середины 2021 года, возможен, но не гарантирован, вносит долю скепсиса Виталий Манжос , старший риск-менеджер «Алго Капитал». Такой вариант возможен, если в США объявят новый крупный пакет стимулирующих мер перед выборами, что подхлеснет долларовую инфляцию и поможет росту долларовой цены на золото, объясняет он. Более умеренный сценарий — цены на золото до конца этого года стабилизируются в районе 1800-2050 долларов за унцию, говорит Манжос.

И, по его мнению, покупать физическое золото и серебро в виде монет в настоящий момент уже поздно.

«Покупка физического металла — это не инструмент для среднесрочных спекуляций, а скорее средство сохранения капитала на срок от нескольких лет до десятилетия. Не стоит забывать, что цены на золото были относительно низкими в течение 7 предыдущих лет, когда мир преодолел последствия предыдущего крупного экономического кризиса 2008 года. Иными словами, неудачная покупка физического золота и производных инструментов на него вблизи недавнего или нового исторического максимума вполне способна обернуться неудачной инвестицией на срок от нескольких лет до десятилетия», — предупреждает Манжос.

Кроме того, стоит учитывать также разницу при покупке и продаже монет из драгоценных металлов.

«Если эта разница будет большой, то она не позволит получить прибыль от заметного роста цен на драгоценный металл», — добавляет эксперт. В целом все это справедливо и для серебра.

Для покупки долларов и евро момент, как несложно догадаться, точно неподходящий. Доллар на бирже вполне способен обновить максимум января 2016 года в 86 рублей в течение четвертого квартала, не исключает Виталий Манжос. Однако если Центробанк выйдет на рынок с валютными интервенциями (а он, судя по всему, так и сделает), и поддержит рубль, то его курс может стабилизоваться. На каком уровне? Это уже сложнее спрогнозировать. Манжос говорит о довольно широком диапазоне — 70-85 рублей. Купцикевич ожидает стабилизацию курса доллара у 80 рублей в октябре и дальнейший спуск уже во второй половине ноября.