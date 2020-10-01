Банк России с 1 октября начнет усиленную продажу валюты на внутреннем рынке для того, чтобы поддержать падающий рубль. На эти цели пойдут средства от сделки по продаже контрольного пакета Сбербанка правительству.

По расчётам Центробанка, до конца года на внутреннем рынке для поддержания рубля должно быть продано валюты на 185 млрд рублей. Каждый день регулятор будет «бросать в топку» 2,9 млрд рублей дополнительно к 2,4–2,5 млрд рублей, которые ЦБ продаёт для Минфина по бюджетному правилу, пишет РБК.

Вопреки заявлению многих профильных аналитиков о том, что у ЦБ России «кончились патроны», регулятор намерен купировать ситуацию с резко тонущим рублём. За неделю 21–27 сентября курс доллара на Московской бирже вырос практически на 3 рубля, а евро — более чем на рубль.

Напомним, 10 апреля правительство России средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) купило Сбербанк у ЦБ РФ за 2,14 трлн рублей. Фактически эта сделка была произведена на средства, которые копились в ФНБ в результате высоких цен на нефть (выше $40 за баррель), так как доходы сверх этой суммы направлялись в фонд.

ЦБ и ранее заявлял о планах допродать валюту от сделки со Сбербанком в четвёртом квартале.

Как писал NEWS.ru, на фоне резкого ослабления рубля бегство инвесторов из рублёвых активов остановить уже невозможно. Банк России при этом не спешил принимать какие-либо меры. При этом от регулятора ждали начала продажи выручки от сделки со Сбербанком.