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Эксперт оценил вероятность новой волны падения рубля 

Российская Газета 40 минут назад
Новая волна: оценена вероятность падения рубля
Фото: ТАСС
Специально для "Российской газеты" Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", назвал причины вчерашнего укрепления рубля и дал прогноз на октябрь:
— По все видимости, часть игроков накануне уже успела скинуть длинные позиции в валюте. Стоит отметить и то, что рубль укреплялся на фоне снижения цен на нефть, подтвердив предположение, что зависимость рубля от нее не столь высока.
Не подтверждается и миф о связи ослабления рубля с геополитическими факторами. Фондовый рынок сохранял устойчивость, вопреки обыкновению отыгрывать новости подобного рода. Основной причиной ослабления рубля является динамика валют развивающихся стран. А она последние дни она была отрицательной.
В среду, 1 октября, утром рубль будет умеренно реагировать на динамику на внешних сырьевых и фондовых площадках. Ориентируюсь на диапазон 77— 78 к доллару на открытии.
В течение дня выйдут данные по деловой активности в России, Еврозоне и США. Волатильность валютных пар, вероятнее всего, снизится. К концу дня ожидаю курс USD/RUB вблизи 77, а евро — 90 рублей. К концу недели доллар ожидается в диапазоне 75-77,5 рубля.
Всплеск курса не вызвал роста инфляционных ожиданий и других негативных последствий в экономике.
Также не просматривается причин для новой волны ослабления рубля в октябре. Это может произойти только при резком ухудшении ситуации в экономике, спровоцированным COVID-19 и борьбой с ним при помощи жестких ограничений. Но подобный сценарий в настоящее время отвергается. К тому же на подходе вакцина, на которую возлагают надежды.
Тем не менее, строгий карантин обошелся в 23 процента квартального ВВП. В годовом выражении экономика может потерять около 6 процентов. И медленное восстановление экономики будет сдерживать укрепление рубля.
Так что в октябре ориентируюсь на диапазон 75-80 рублей за доллар.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Георгий Ващенко , "Российская газета"
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