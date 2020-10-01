Многодневный тренд на снижение рубля, похоже, прервался: 30 сентября официальный курс российской валюты ненадолго вырос. Так, по отношению к евро рубль укрепился на 59 копеек, к американскому доллару — на 90 копеек, а к британскому фунту стерлингов — и вовсе более чем на 1,5 рубля.

При этом, однако, колебания оказались и так вокруг психологически тяжелых отметок: скажем, фунт стерлингов еще в начале недели перевалил за 100 рублей, а евро закончил предыдущую неделю с курсом в 90 рублей. Причем, заметим, это официальные курсы, устанавливаемые Центробанком , а на Московской бирже колебания были еще существеннее.

О том, насколько длительным окажется «передышка» для рубля, «Свободная пресса» расспросила экспертов.

Ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский абсолютно убежден, что очень скоро рост курса рубля сменится дальнейшим падением.

— По всем раскладам рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение, нежели начать восстановление. Технически валютная пара доллар/рубль находится в восходящем тренде с начала лета. В рамках среднесрочного сценария рост может продолжиться, тогда до конца года валютная пара волне способна вернуться к уровню 80.

«СП»: — А что, на ваш взгляд, сильнее всего давит на рубль?

— Как краткосрочные, так и долгосрочные фундаментальные факторы сопутствуют дальнейшему ослаблению рубля. Серди долгосрочных стоит выделить рост инфляции — по данным Центробанка пик ее может быть пройден в середине 2021 года, а также санкционная политика западных стран против России из-за Белоруссии и «отравления» Навального. К краткосрочным можно отнести укрепление американкой валюты на фоне отсутствия новых стимулов со стороны монетарных и фискальных властей США, а также снижающуюся нефть.

В последнее время давление на нефтяные котировки оказывают тревога инвесторов об ускорении роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, а, соответственно, снижение спроса на этом фоне, возвращение экспорта из Ливии. На этой неделе уже началась отгрузка в одном из трех ливийских портов, которые были вновь открыты.

«СП»: — Естественно, у многих россиян, видящих каждодневные колебания курсов, возникает желание подзаработать на бирже? Приток желающих «поиграть на Форексе» огромный. Каким им советы можете дать?

— Неопытным инвесторам лучше не пытаться спекулировать на курсе валют. Тем более, если все расходы семьи в рублях. Стоит выбрать более консервативные инвестиционные стратегии. Например, чтобы заработать на росте доллара и получить доход в долларах можно инвестировать в торгуемые на бирже фонды (ETF) на российские еврооблигации.

Более рискованным инвесторам имеет смысл вложиться в американские акции, которые торгуются как в рублях на Московской бирже, так и в долларах США на Санкт-Петербургской бирже

В свою очередь, финансовую подушку безопасности, в размере 3-6 расходов, включая платежи по всем обязательствам, стоит хранить только в надежных инструментах, например, в ОФЗ, на депозитах в банке или на накопительных счетах.

«СП»: — Ну а для собственных, семейных, нужд разве не стоит запастись долларами и евро?

— Если валюта требуется для каких-то нужд, например, крупных покупок за рубежом, то имеет смысл покупать валюту уже сейчас. Но делать это постепенно на коррекциях, усредняя тем самым цену покупки валюты.

Для хранения и инвестиций стоит использовать доллары. Это обусловлено большим количеством финансовых инструментов, куда их можно вложить. Если валюта нужны под конкретные задачи, то стоит приобретать ту валюту, в которой ожидаются траты. Например, для покупки вещей в Евросоюзе , конечно, стоит покупать евро.

Николай Мрочковский из Российского экономического университета («Плехановки») считает, что яйца стоит раскладывать по трем корзинам: рубли, евро и доллары.

— Давайте подумаем, что может в ближайшее время повлиять на курс рубля к доллару и евро? Первая большая опасность — это ожидание второй волны коронавируса. Страх новых карантинных ограничений порождает опасение дальнейшего снижения спроса на нефть. Рубль очень зависим от стоимости нефти.

Около 35-40% доходов Россия получает от продажи нефти и газа в виде разного рода налогов и пошлин. Поэтому можно ожидать, что если антивирусная активность стран будет усиливаться в виде разного рода ограничений, это цены на нефть вниз, а вслед за снижением стоимости нефти будет падать и рубль.

«СП»: — Но вы политические факторы пока не упомянули, они не так значимы?

— Из политических, как вы выразились, я бы на первое место поставил волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США.

Ситуация с выборами очень неопределенная и, скорее всего, для нас, то есть для России, главное опасение — это возможные попытки политических сил Америки решить свои предвыборные проблемы через ужесточение финансовых санкций по отношению к России. Это, конечно, также негативный фактор для рубля.

На рубль давит и возможное ужесточение санкций со стороны Евросоюза, связанное с ситуацией с Навальным и событиями в Белоруссии. Европейский парламент требует как можно скорее усилить существующие санкции против России.

«СП»: — То есть передышка все же была недолгой?

— Да, учитывая все эти факторы, можно сказать, что ситуация для рубля пока не очень оптимистичная. Если главная опасность — карантинные ограничения по ковиду — усилится, то, скорее всего, падение рубля продолжится.

«СП»: — Как защитить себя в такой ситуации?

— Лично я стараюсь существенную часть своих накоплений переводить в валютные активы, чтобы примерно треть была в рублях, треть в долларах и треть в евро.