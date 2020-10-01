Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.85
$
77.35
91.20
90.95
Прогноз
05.10 – 12.10
$
76.70
89.20
Индексы и котировки Brent
42.25
–0.12 Золото
1897.73
+0.04 РТС
1155.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.10
1.1740
–0.0076
16.09
1.1816
28.09
20.09
06.09

Курс доллара: «Черная полоса» рубля закончилась? 

Свободная пресса 1 час назад
Многодневный тренд на снижение рубля, похоже, прервался: 30 сентября официальный курс российской валюты ненадолго вырос. Так, по отношению к евро рубль укрепился на 59 копеек, к американскому доллару — на 90 копеек, а к британскому фунту стерлингов — и вовсе более чем на 1,5 рубля.
При этом, однако, колебания оказались и так вокруг психологически тяжелых отметок: скажем, фунт стерлингов еще в начале недели перевалил за 100 рублей, а евро закончил предыдущую неделю с курсом в 90 рублей. Причем, заметим, это официальные курсы, устанавливаемые Центробанком, а на Московской бирже колебания были еще существеннее.
О том, насколько длительным окажется «передышка» для рубля, «Свободная пресса» расспросила экспертов.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 80 рублей
Ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский абсолютно убежден, что очень скоро рост курса рубля сменится дальнейшим падением.
— По всем раскладам рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение, нежели начать восстановление. Технически валютная пара доллар/рубль находится в восходящем тренде с начала лета. В рамках среднесрочного сценария рост может продолжиться, тогда до конца года валютная пара волне способна вернуться к уровню 80.
«СП»: — А что, на ваш взгляд, сильнее всего давит на рубль?
— Как краткосрочные, так и долгосрочные фундаментальные факторы сопутствуют дальнейшему ослаблению рубля. Серди долгосрочных стоит выделить рост инфляции — по данным Центробанка пик ее может быть пройден в середине 2021 года, а также санкционная политика западных стран против России из-за Белоруссии и «отравления» Навального. К краткосрочным можно отнести укрепление американкой валюты на фоне отсутствия новых стимулов со стороны монетарных и фискальных властей США, а также снижающуюся нефть.
В последнее время давление на нефтяные котировки оказывают тревога инвесторов об ускорении роста числа случаев заражения коронавирусом в мире, а, соответственно, снижение спроса на этом фоне, возвращение экспорта из Ливии. На этой неделе уже началась отгрузка в одном из трех ливийских портов, которые были вновь открыты.
«СП»: — Естественно, у многих россиян, видящих каждодневные колебания курсов, возникает желание подзаработать на бирже? Приток желающих «поиграть на Форексе» огромный. Каким им советы можете дать?
— Неопытным инвесторам лучше не пытаться спекулировать на курсе валют. Тем более, если все расходы семьи в рублях. Стоит выбрать более консервативные инвестиционные стратегии. Например, чтобы заработать на росте доллара и получить доход в долларах можно инвестировать в торгуемые на бирже фонды (ETF) на российские еврооблигации.
Более рискованным инвесторам имеет смысл вложиться в американские акции, которые торгуются как в рублях на Московской бирже, так и в долларах США на Санкт-Петербургской бирже.
В свою очередь, финансовую подушку безопасности, в размере 3-6 расходов, включая платежи по всем обязательствам, стоит хранить только в надежных инструментах, например, в ОФЗ, на депозитах в банке или на накопительных счетах.
«СП»: — Ну а для собственных, семейных, нужд разве не стоит запастись долларами и евро?
— Если валюта требуется для каких-то нужд, например, крупных покупок за рубежом, то имеет смысл покупать валюту уже сейчас. Но делать это постепенно на коррекциях, усредняя тем самым цену покупки валюты.
Для хранения и инвестиций стоит использовать доллары. Это обусловлено большим количеством финансовых инструментов, куда их можно вложить. Если валюта нужны под конкретные задачи, то стоит приобретать ту валюту, в которой ожидаются траты. Например, для покупки вещей в Евросоюзе, конечно, стоит покупать евро.
Николай Мрочковский из Российского экономического университета («Плехановки») считает, что яйца стоит раскладывать по трем корзинам: рубли, евро и доллары.
— Давайте подумаем, что может в ближайшее время повлиять на курс рубля к доллару и евро? Первая большая опасность — это ожидание второй волны коронавируса. Страх новых карантинных ограничений порождает опасение дальнейшего снижения спроса на нефть. Рубль очень зависим от стоимости нефти.
Около 35-40% доходов Россия получает от продажи нефти и газа в виде разного рода налогов и пошлин. Поэтому можно ожидать, что если антивирусная активность стран будет усиливаться в виде разного рода ограничений, это цены на нефть вниз, а вслед за снижением стоимости нефти будет падать и рубль.
«СП»: — Но вы политические факторы пока не упомянули, они не так значимы?
— Из политических, как вы выразились, я бы на первое место поставил волатильность на мировых рынках на фоне выборов в США.
Ситуация с выборами очень неопределенная и, скорее всего, для нас, то есть для России, главное опасение — это возможные попытки политических сил Америки решить свои предвыборные проблемы через ужесточение финансовых санкций по отношению к России. Это, конечно, также негативный фактор для рубля.
На рубль давит и возможное ужесточение санкций со стороны Евросоюза, связанное с ситуацией с Навальным и событиями в Белоруссии. Европейский парламент требует как можно скорее усилить существующие санкции против России.
«СП»: — То есть передышка все же была недолгой?
— Да, учитывая все эти факторы, можно сказать, что ситуация для рубля пока не очень оптимистичная. Если главная опасность — карантинные ограничения по ковиду — усилится, то, скорее всего, падение рубля продолжится.
«СП»: — Как защитить себя в такой ситуации?
— Лично я стараюсь существенную часть своих накоплений переводить в валютные активы, чтобы примерно треть была в рублях, треть в долларах и треть в евро.
Свободная пресса: последние новости
Компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи Компания Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи Официальный курс доллара и евро резко скакнул Официальный курс доллара и евро резко скакнул Курс доллара бьет рекорды: за день вырос на 2 рубля Курс доллара бьет рекорды: за день вырос на 2 рубля
Комментарии 5
Рынки , Видео , Статьи , Экономика , Иван Капустянский , ЕС , Европарламент , Санкт-Петербургская биржа , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем закончится сильнейший обвал рубля
Чем закончится сильнейший обвал рубля
«Курс доллара подскочит до 100 рублей»
«Курс доллара подскочит до 100 рублей»
Рублю определили пределы падения
Рублю определили пределы падения
Россиянам назвали главную ошибку при покупке валюты
Россиянам назвали главную ошибку при покупке валюты
Новости партнеров
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение