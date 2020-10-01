«Девальвация рубля продолжится": борьба за выживание

Он отметил, что негативное влияние на российскую валюту оказывают: усиление санкционного давления из-за дела Навального, события в Белоруссии и в Нагорном Карабахе, новая волна коронавируса и падения спроса на нефть. При этом, по словам эксперта, можно ожидать курс 83-85 рубля за доллар и до 95 рублей за евро.