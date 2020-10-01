«Девальвация рубля продолжится": борьба за выживание

Несмотря на заявление Центробанка о начале дополнительных продаж валюты на внутреннем рынке, девальвация рубля будет продолжаться, так как нет факторов, которые позволили бы ее остановить. Об этом заявили опрошенные «Утро.ru» эксперты.
«Рамблер» писал, что 29 сентября на торгах Московской биржи курс евро превысил 93 рубля и побил почти четырехлетний рекорд стоимости. Курс доллара также вырос до 79,48 рубля.
После такого ослабления нацвалюты Центробанк сообщил, что с 1 октября по 30 декабря намерен осуществлять дополнительные интервенции валюты на внутреннем рынке и ежедневно продавать порядка 2,9 млрд долларов сверх объема, который реализует Минфин согласно бюджетному правилу.
Однако, по мнению экспертов, таких вливаний не хватит, чтобы остановить девальвацию.
«Девальвация рубля продолжится, так как многие факторы работают против российской валюты, а укрепляющих факторов для рубля нет», - заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Он отметил, что негативное влияние на российскую валюту оказывают: усиление санкционного давления из-за дела Навального, события в Белоруссии и в Нагорном Карабахе, новая волна коронавируса и падения спроса на нефть. При этом, по словам эксперта, можно ожидать курс 83-85 рубля за доллар и до 95 рублей за евро.
«Нас ждет интересная и захватывающая борьба за уровень 80 рублей за доллар. Если по итогам пятницы мы закрепимся выше – это плохой сигнал для инвесторов», - предупредил вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.