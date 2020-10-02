Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.40
$
78.28
91.80
91.57
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
39.04
–0.51 Золото
1902.93
+0.10 РТС
1174.49
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
02.10
1.1718
–0.0131
17.09
1.1848
29.09
21.09
07.09

Рынок акций РФ обновил минимум с июля 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Рынок акций РФ обновил минимум с июля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Июльский минимум, который был установлен 24 числа на Мосбирже, обновлен. Российский рынок акций снизился на резко негативном внешнем фоне и дивидендных отсечках. Об этом сообщает РИА Новости.
По состоянию к закрытию основных торгов, до 1,29 процента опустился рублевый индекс (до 2952,42 пункта) и до 2,25 процента долларовый (до 1148,07 пункта).
Кроме этого, с расчетами завтра курс доллара составлял 78,27 рубля, евро — 91,61 рубля.
При этом до 39,59 доллара за баррель составлял декабрьский фьючерс на нефть марки Brent. Он падал на 3,27 процента.
Таким образом, за неделю индекс Мосбиржи потерял 1,6 процента.
Ранее официальный курс доллара установили на уровне 78,0915 рубля, что на 81,4 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро был повышен на 85,4 копейки — до 91,5779 рубля.
Видео дня. Какие нововведения ждут россиян в октябре
Москва24: последние новости
Центробанк объявил официальные курсы валют на 2 октября Центробанк объявил официальные курсы валют на 2 октября Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус Трамп сообщил о положительном тесте на коронавирус Кудрин дал прогноз по ценам на нефть Кудрин дал прогноз по ценам на нефть
Рынки , Экономика , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отказывается от российских продуктов
Китай отказывается от российских продуктов
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Китай приготовил «кирдык» России
Китай приготовил «кирдык» России
«Разворот внутрь»: в чем смысл нового плана Китая?
«Разворот внутрь»: в чем смысл нового плана Китая?
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Рублю предсказали «боль»
02:03
Рублю предсказали «боль»
Экономика Личный счет
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
00:14
Дания приняла решение по «Северному потоку-2»
Экономика
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение