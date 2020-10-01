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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 2 30 минут назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в четверг, 1 октября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара снизился на 52 копейки — до 77,11 рубля.
Курс евро уменьшился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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