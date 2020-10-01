Рубль растет к доллару и евро

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
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ещё 2
30 минут назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов в четверг, 1 октября, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара снизился на 52 копейки — до 77,11 рубля.
Курс евро уменьшился на 41 копейку и составил 90,65 рубля.
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