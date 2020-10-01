Только начало: чем закончится обвал рубля

На этой неделе рубль рекордно ослабел, достигнув многолетних минимумов. Аналитики не исключают: худшее впереди. Происходит все очень быстро, и российской валюте может не хватить запаса прочности, чтобы переломить тренд. Есть и другие прогнозы: настолько дешевый рубль — это ненадолго, после стремительного падения он вернется к летним значениям. ЦБ и госкомпании уже принимают меры, чтобы выровнять ситуацию. В чем причины обвала, удастся ли его сдержать и до каких уровней скатится национальная денежная единица — в материале РИА Новости.

Лидер падения

Неделю российская валюта начала шокирующим антирекордом — 80 рублей за доллар и 93 за евро. За этим последовал незначительный отскок, но все равно курс выше психологически важных отметок. По сравнению с июнем — падение более чем на 15%.

В сентябре рубль потерял 7,6%, став худшей валютой развивающихся рынков. Даже турецкая лира, упавшая на 6,1%, выглядит привлекательнее. Причем все это — на фоне налогового периода, когда экспортеры должны продавать доллары и евро, чтобы рассчитаться с бюджетом, указывает Александр Разуваев , руководитель ИАЦ "Альпари".

Аналитики обеспокоены. Несколько лет подряд в сентябре российская валюта укреплялась: после летних месяцев высокого спроса на доллар и евро со стороны предприятий и физлиц курс восстанавливался до весенних значений. Сейчас же понижающий тренд лишь усиливается.

Как подчеркивает Андрей Хохрин , гендиректор ИК "Иволга Капитал", доллар тоже испытывал давление: его индекс DXY за июль — август снизился с 97 до 92 процентных пунктов. Но рубль падает самостоятельно, вне зависимости от "самочувствия" других валют.

Не выдержал

Сложившаяся ситуация — результат сочетания нескольких факторов. Главные — снижение цен на энергоносители и коронавирусные опасения, вынуждающие инвесторов выходить из рисковых активов. Плюс общее ослабление потребительского спроса.

Масла в огонь подлили санкционные риски и геополитика: инцидент с Алексеем Навальным , Белоруссия, конфликт между Арменией и Азербайджаном. Наконец, рынок нервируют приближающиеся президентские выборы в США. Обострение риторики понуждает инвесторов выводить из России активы и средства, ослабляя рубль.

"Выборы крайне беспокоят игроков рынка, так как от них во многом зависит мировой порядок на следующие четыре года, а текущая неопределенность повышает волатильность на биржах", — поясняет аналитик QBF Ксения Лапшина.

Кроме того, ЦБ пока взял паузу в цикле снижения ключевой ставки, и у нерезидентов теперь гораздо меньше возможностей для заработка на российском госдолге.

Они сбрасывают облигации федерального займа и меньше участвуют в аукционах Минфина . В августе доля нерезидентов в ОФЗ упала до 29%, это самый низкий показатель с весны прошлого года.

"Иностранные инвесторы не покупают российскую валюту для приобретения ОФЗ, а ряд держателей облигаций избавляются от них, создавая дополнительный навес продаж рубля", — отмечает Андрей Хохрин из ИК "Иволга Капитал".

Есть куда падать

Эксперты не исключают дальнейшего ослабления, вплоть до следующих психологических отметок 80 и 85 рублей к доллару, то есть еще примерно на десять процентов. Это может произойти быстро: тренд набрал большую силу.

Рубль недооценен, так как рынок закладывает перспективу ужесточения карантинных ограничений и связанных с этим падением котировок нефти, снижением экспорта и сокращением сальдо счета текущих операций. Также над рублем дамокловым мечом висит риск санкций США и ЕС по Навальному и в связи с Белоруссией.

"В результате вместо фундаментально обусловленных 72-73 рублей при текущей цене нефти доллар стоит уже 77-79 и имеет шансы уйти в диапазон 80-85", — указывает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

"Российская валюта вполне способна протестировать 85 рублей за доллар и 100 за евро", — подтверждает финансовый эксперт и инвестор Ян Марчинский.

Вытряхнуть валюту

Волатильностью национальной денежной единицы озаботился Банк России: регулятор продал на внутреннем рынке валюты на 2,5 миллиарда рублей. Аналитики, впрочем, сочли это недостаточным. Так, в Альфа-банке считают, что в результате общая динамика не изменится.

Если бы регулятор сохранил опцию продажи 22 миллиардов в рамках сделки со Сбербанком , это обеспечило бы большую стабильность, указывают экономисты банка в обзоре.

В течение всего четвертого квартала регулятор будет дополнительно продавать валюту на 2,9 миллиарда рублей в день, но и это вряд ли поможет: слишком мало. Например, в мае — июне Минфин реализовывал доллары и евро на десять-одиннадцать миллиардов рублей в день.

"Роснефть" и Миссию по спасению рубля возложили и на госкомпании. По информации деловых СМИ, "Газпром" "Алроса" получили от правительства обновленную директиву по размеру валютных активов.

Госкомпании обязали сократить резервы до уровня октября 2018 года, фактически приказав продавать накопившуюся валюту на бирже. Это должно поддержать рубль.

Так уже действовали во время валютного кризиса в декабре 2014-го. Тогда власти решили, что именно нежелание государственных экспортеров расставаться с валютой способствовало обвалу рубля. Им велели за три месяца избавиться от "лишних" долларов и евро и вернуть резервы к уровню октября 2014 года.

По мнению Александра Разуваева, в нынешней ситуации это неплохая идея. У "Сургутнефтегаза" , например, валютная подушка — свыше 50 миллиардов долларов. Пусть переводят их в рубли и покупают ОФЗ, рассуждает аналитик.

Что дальше

Наблюдатели констатируют: пока на укрепление рубля рассчитывать не стоит. Фундаментально он слабый, и этот тренд — долгосрочный. Чтобы переломить ситуацию, нужен стабильный рост цен на нефть, восстановление деловой активности и ВВП, снижение неопределенности с коронавирусом и санкционных рисков. В ближайшем будущем ничего подобного не предвидится.

"В краткосрочной перспективе доллар может вернуться к 75-76 рублям, а евро — к 88-89, но июньские значения мы вряд ли увидим", — считает Ксения Лапшина из QBF.

Впрочем, и говорить о том, что рубль так и останется дешевым, преждевременно. Велика вероятность того, что страна обойдется без повторного жесткого карантина и очередные западные санкции будут персональными, а не секторальными. В таком случае у рубля есть шанс к концу года вернуться к 70-75. Для 65-ти нужна нефть по 60 долларов, но это не ранее второго-третьего квартала 2021-го.