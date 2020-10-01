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«Рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение» 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
«Рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение»
Фото: ТАСС
Российская национальная валюты прервала тренд на снижение по отношению к доллару и евро. Надолго ли такая передышка и что можно ожидать в октябре и ноябре, рассказали «Свободной прессе» экономисты.
По данным издания, 30 сентября рубль укрепился на 59 копеек к евро и на 90 копеек к доллару. Однако эксперты уверены, что это «краткая передышка», и российская валюта возобновит свое падение.

«По всем раскладам рубль сейчас имеет больше шансов продолжить падение, нежели начать восстановление», — пояснил ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, на рубль оказывают давление рост инфляции, санкционная политика западных стран против России из-за Белоруссии и дела Алексея Навального, а также перспективы падения спроса на нефть из-за коронавируса.
В свою очередь Николай Мрочковский из Российского экономического университета напомнил, что около 35−40% доходов Россия получает от продажи нефти и газа.

«Поэтому можно ожидать, что, если антивирусная активность стран будет усиливаться в виде разного рода ограничений, цены на нефть пойдут вниз, а вслед за снижением стоимости нефти будет падать и рубль», — отметил эксперт.

Экономисты посоветовали россиянам распределить сбережения на несколько частей. Финансовую подушку безопасности хранить в ОФЗ, на депозитах в банке или на накопительных счетах. А часть денег перевести в валютные активы, применю поровну в евро и доллары.
Как сообщал «Рамблер», ранее финансовые аналитики спрогнозировали рост цен. По их данным, в октябре инфляция достигнет отметки в 3,8%. На цены будут влиять как ослабление курса рубля, так и умеренный тренд на восстановление общего объема потребления.
Видео дня. Москвичи начали тратить накопления из-за падающего рубля
Комментарии
Рынки , Алексей Навальный , Иван Капустянский
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