Новый удар по кошельку: зачем повышать комиссии по картам

Российские банки после 1 октября повышают комиссии для интернет-магазинов при оплате товаров картами. Это стало реакцией на решение ЦБ не продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. NEWS.ru разбирался, как увеличение комиссии в итоге скажется на потребителе и банковском секторе и насколько льготные меры регулятора во время кризиса были эффективными.

Банк России вводил льготы из-за карантина, сейчас же в базовом сценарии, несмотря на рост выявленных ежедневных заражений коронавирусом, российские монетарные власти не закладываются на новый карантин. К тому же очевидно, что интернет-магазины не будут закрывать даже в случае нового локдауна.

Понятно, что магазины поспешат включить суммарную комиссию в наценку товара. Однако существенно на росте цен отмена льготных комиссий не скажется — банки безусловно стремятся повысить свои комиссионные доходы всеми способами, но вряд ли они будут слишком резко повышать комиссии за оплату товаров картами в интернет-магазинах.

Как пояснил NEWS.ru экономист Семён Новопрудский , кредитные организации заинтересованы в таких транзакциях и поэтому им невыгодно делать отпугивающие клиентов комиссии:

Главными факторами, влияющими на повышение цен в интернет-магазинах, как и в целом в экономике, остаются курс рубля и платёжеспособный спрос населения, а также вероятность нового карантина. Если снова закроют часть непродовольственных офлайн-магазинов, интернет-ретейлеры могут воспользоваться этим и сами попытаться поиграть с ценами.

Вообще про повышение ставки по эквайрингу говорили довольно давно. Ни для кого не секрет, что банки хотят больше зарабатывать на обслуживании платежей, и это идея не нова. Но если мы говорим в целом об экономике эквайринга, то на сегодняшний день он для банков приносит прибыль и не является чем-то убыточным.

В любой даже самой мелкой лавке мы найдем терминал для безналичного расчёта. Что будет в экономике, если ставки по эквайрингу будут расти? Это будет зависеть от размера бизнеса и тех условий локальных, которые для каждого крупного предприятия будут предлагаться банками.

Конкуренция на рынке эквайринга существует, она никуда в кризис не делась. И если ставки для мелких точек будут невыгодными, то вполне возможно, что история с повышением стоимости эквайринга будет толкать малый и средний бизнес на то, чтобы отказываться от приёма карт. А вот это будет довольно сильной проблемой для всех. А стимуляция перехода на наличные будет способствовать уходу от налогов. Потому что если компания отказывается от эквайринга, это значит, что налоговая не видит их платежей. По факту это будет означать серьёзный удар по чистоте экономики и увеличит размер «серого» сектора.

В интересах самого государства и налоговой службы , считает Зубец, — избежать этого явления и сделать так, чтобы люди максимально полно при всех возможных платежах пользовались картами. Поэтому любое повышение ставки по эквайрингу — это удар по сбору налогов. Причём серьёзный.

Банки должны придерживаться ставок по эквайрингу, которые не будут болезненными для бизнеса, в том числе и МСБ, чтобы использование карт было максимально удобным и беспроблемным для населения и предпринимателей, — сказал директор Института социально-экономических исследований.

Кроме того, надо понимать, что повышение ставок по эквайрингу — это повышение потерь, которые несёт бизнес. То есть он будет терять какой-то дополнительный процент от тех денег, которые люди платят за продукцию. Это не может не привести к тому, что бизнес попробует переложить дополнительные расходы на потребителя. Таким образом, увеличение стоимости эквайринга — это шаг в сторону инфляции.

Поэтому в интересах в данном случае уже ЦБ — сделать так, чтобы банки вели себя на этом рынке благопристойно и предоставляли бизнесу тот уровень стоимости обслуживания карт, который реально обеспечен, обоснован реальной экономикой, а не желанием банков заработать на эквайринге дополнительные деньги, отмечает Зубец. Поэтому надо смотреть, кто и зачем хочет увеличить стоимость эквайринга, в какой степени эти меры обоснованы, и должны быть определённые политические решения, нацеленные на то, чтобы заработки для банков не превратились в рост инфляции и потери налоговых поступлений в бюджет.

Но надо смотреть на экономику. Ставка 1% экономически обоснована? Даёт ли она возможность банкам заработать какие-то деньги? Она для них убыточна или нет? Если она даёт возможность заработать и финучреждения не работают в убыток себе, то власти должны настоять на том, чтобы эта ставка осталась. Потому что это вопрос не заработка банков, а вопрос наполнения казны и размера инфляции, а размер инфляции — это доходы населения. А реальные доходы, как известно, в последнее время не растут.

Ждать ли роста цен? Конечно, рост цен будет. Но незначительным, потому что потребители ровно за это и заплатят. За то, что предприятия вынуждены будут перекладывать на них свои дополнительные расходы по обслуживанию платежей. Но как бы то ни было, льготы, введённые ЦБ, точно не были лишними. Однако и преувеличивать их эффективность не стоит. Люди, привыкшие платить картами за покупки в интернет-магазинах, точно делали это, не беря в учёт размер комиссий, а исходя из технологического удобства такой оплаты.