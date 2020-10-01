В России прекратил действовать запрет на импорт нефтепродуктов из-за рубежа, сообщает «Интерфакс». Таким образом, власти разрешили ввозить в страну бензин, который зачастую бывает дешевле топлива, продаваемого на внутреннем рынке.

Запрет был введен 2 июня и распространялся на бензины, дизельное и судовое топливо, а также газойли иностранного производства. Срок действия был определен до 30 сентября, и правительство не стало его продлевать.

Причина запрета заключалась в желании властей защитить отечественные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) от конкуренции в условиях низких цен на нефть и нефтепродукты из-за резкого снижения спроса. Снизившиеся мировые цены привели к тому, что нетбэк (экспортная цена минус вывозная пошлина и расход на транспортировку) для российских компаний оказался ниже заранее определенной правительством на год вперед условной цены.

В такой ситуации по условиям проходящего в России налогового маневра НПЗ обязаны уплачивать в бюджет отрицательный демпфер — специальную надбавку к обратному акцизу, который служит вычетом из общей налоговой базы. В условиях, когда нетбэк выше условной цены, демпфер становится положительным и фактически выплачивается НПЗ из бюджета — в виде налогового вычета. Так государство компенсирует нефтяной отрасли недополученную прибыль из-за постепенного снижения экспортных пошлин в рамках налогового маневра.

Иностранные заводы не должны платить отрицательный демпфер в российский бюджет за поставленное в страну топливо. Особенно это актуально для белорусских НПЗ, которые имеют возможность закупать российскую нефть по внутренним, более низким ценам, но не получают обратного акциза с демпфером, а значит освобождены и от отрицательной надбавки в ситуации низких мировых цен. Из-за этого ввозимые в Россию белорусские нефтепродукты имеют более низкую себестоимость.