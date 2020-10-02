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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 92 рублей
ТАСС
и
ещё 8
1 час назад
Комментарии
3
Все новости на карте
Курс евро в ходе валютных торгов
Московской биржи
поднялся по отношению к рублю на 1,26% — до 92,005 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:45 мск.
В свою очередь курс доллара вырос на 1,48% — до 78,51 рубля.
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