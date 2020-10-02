Все новости на карте

Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся по отношению к рублю на 1,26% — до 92,005 рубля, свидетельствуют данные площадки на 12:45 мск.

В свою очередь курс доллара вырос на 1,48% — до 78,51 рубля.