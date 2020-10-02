Коронавирус Трампа оказался заразен для нефти

В 7:30 по московскому времени, как сообщал «Рамблер», баррель добываемой в Техасе WTI стоил 38,35 доллара, а в 7:45 — 38,17. В 7:54 Трамп сообщил в своем твиттере, что он и его жена Мелания сдали положительные тесты на COVID-19 и немедленно начинают карантин. В 8:00 стоимость WTI упала до 37,94 доллара за баррель, а к 8:15 — до 37,77.