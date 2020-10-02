Коронавирус Трампа оказался заразен для нефти

Американская нефть сорта WTI дешевеет на фоне известия о том, что президент США Дональд Трамп
заразился коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные
Investing.com.
В 7:30 по московскому времени, как сообщал «Рамблер», баррель добываемой в Техасе WTI стоил 38,35 доллара, а в 7:45 — 38,17. В 7:54 Трамп сообщил в своем твиттере, что он и его жена Мелания сдали положительные тесты на COVID-19 и немедленно начинают карантин. В 8:00 стоимость WTI упала до 37,94 доллара за баррель, а к 8:15 — до 37,77.
Вчера WTI подешевела примерно на 5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов (до 37,8 доллара за баррель), а стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 40 долларов впервые с 15 сентября (39,95 за баррель, снижение на 5,5% к уровню закрытия предыдущих торгов).
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 34,2 миллиона человек. В США число заболевших превысило 7,2 миллиона человек (первое место в мире).