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Курс евро: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: РИА Новости
На открытии торгов в пятницу, 2 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 49 копеек — до 77,85 рубля.
Курс евро увеличился также на 49 копеек и составил 91,35 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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