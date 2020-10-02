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На открытии торгов в пятницу, 2 октября, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара вырос на 49 копеек — до 77,85 рубля.

Курс евро увеличился также на 49 копеек и составил 91,35 рубля.