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Акции ВТБ дешевеют на 1,7% после дивидендной отсечки

Прайм
48 минут назад
Акции ВТБ снижаются в пятницу на 1,7% после дивидендной отсечки, следует из данных торгов Московской биржи.
Акции ВТБ дешевеют на 1,7%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 10.43 мск акции ВТБ снижались на 1,74% — до 3,366 копейки и уже падали на 2%. При этом индекс Мосбиржи теряет 2%.
Аналитики оценивали дивидендную доходность в 2,2%. В пятницу акции ВТБ максимально опускались на 2% — до 3,356 копейки.Ранее в сентябре акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2019 года в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей. На дивиденды по обыкновенным акциям будет направлено 10 миллиардов рублей, по привилегированным акциям первого типа — 4,1 миллиарда рублей, по привилегированным акциям второго типа — 6 миллиардов рублей.
Рынки,Компании,Банк ВТБ,Московская биржа,
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