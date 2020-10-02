Цены на нефть рухнули

Цены на нефть марки Brent упали до 39,4 долларов за баррель после информации о том, что у президента США Дональда Трампа выявлен коронавирус. Об этом свидетельствуют данные портала investing.com.

Стоимость североамериканского сорта нефти WTI также опустилась более чем на 3% до 37,4 долларов за баррель.

Новости о президенте США лишь поддержали негативный информационный фон, сложившийся на рынке. Котировки барреля начали снижение еще до сообщения о положительном тесте на COVYD-19 у американского президента и его супруги. Восстановлению спроса на нефть и нефтепродукты препятствует ужесточение карантинных ограничений многими странами мира на фоне риска второй волны пандемии. Опасения, что в Европе во многих странах снова ограничат передвижение, подрывают надежды на увеличение потребления в четвертом квартале. Кроме того, на нефтяные цены давит рост добычи в Ливии, которая к началу этой недели нарастила производство с 90 тысяч до 250 тысяч баррелей в сутки.