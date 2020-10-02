Рублю предрекли падение из-за Карабаха 

Развитие ситуации в Нагорном Карабахе будет оказывать влияние на рубль и, если она выйдет из-под контроля, возможно обрушение российской национальной валюты. Об этом URA.RU рассказал экономист Никита Масленников

Как сообщал «Рамблер», 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Позднее стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить Степанакерт.

«Если в Карабахе будет ситуация, выходящая из-под контроля, то мы увидим короткое колебание до 82-83 рублей за доллар и выше», — уверен экономист Никита Масленников.

По его словам, в таким случае Центробанку России придется вмешаться и поддержать рубль.

При этом эксперт рассчитывает, что при стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе рубль будет подниматься. Если оптимистичный прогноз сбудется, можно рассчитывать, что рубль вернется в коридор от 70 до 75 за доллар, отметил Масленников.