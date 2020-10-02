Эксперт объяснил резкое снижение цен на нефть

Советник президента по международным вопросам ВАО «КИСК» Иван Косолапов в беседе с RT прокомментировал снижение мировых цен на нефть более чем на 4%.

«Предстоящие выборы в ноябре в США становятся все более непредсказуемыми. Это основной фактор, повлиявший на сегодняшнее падение. Плюс, Китай. Уже к июлю он показывал уровень потребления больше 12 млн баррелей в сутки. Это очень важный показатель. Китай является основным потребителем нефти в мире. Сейчас мы видим, что ряд стран заявляют о начале второй волны коронавируса. И это станет негативным фактором замедления экономики и весьма вероятным замедлением потребления нефти. К тому же, важным фактором является Венесуэла. Мы не понимаем, как будет развиваться санкционная политика в её отношении», — сказал эксперт.

По его мнению, к концу этого года или в начале 2021-го возможна «разбалансировка».