Эксперт объяснил резкое снижение цен на нефть

«Предстоящие выборы в ноябре в США становятся все более непредсказуемыми. Это основной фактор, повлиявший на сегодняшнее падение. Плюс, Китай. Уже к июлю он показывал уровень потребления больше 12 млн баррелей в сутки. Это очень важный показатель. Китай является основным потребителем нефти в мире. Сейчас мы видим, что ряд стран заявляют о начале второй волны коронавируса. И это станет негативным фактором замедления экономики и весьма вероятным замедлением потребления нефти. К тому же, важным фактором является Венесуэла. Мы не понимаем, как будет развиваться санкционная политика в её отношении», — сказал эксперт.
«А вот весной ситуация должна начать стабилизироваться и наверное можно будет даже говорить о каком-то росте цен», — добавил Косолапов.